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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19 Eylül 2019 Perşembe 17:49
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı!

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı
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