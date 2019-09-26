Milas'ta selin bilançosu ağır oldu

MUĞLA - Milas'ta dün 02.00 ile 08.00 saatleri arasında şehir merkezine metrekareye 115.6, Milas-Bodrum Havalimanı'na ise 94.8 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Milas Kaymakamı Eren Arslan, yağışın 1965 yılından bu yana görülen en yüksek miktarlar olduğunu söyledi. Yağışla birlikte birçok evde su baskınları yaşandı. Beçin Mahallesi Üçyol Mevkisi’nde binaların zemin ve bodrum katları suyla doldu. Hacıilyas Mahallesi Yağmur Sokak'ta ise yolun bir kısmı çöktü. Eski devlet hastanesinin istinat duvarında da çökme meydana geldi. Kentin işlek caddelerinden biri olan Çamlı Sokak'ta ise yol adeta dereye döndü. Milas-Bodrum-Yatağan Karayolu'nda ise sel suları nedeniyle ulaşım büyük oranda aksadı. Baharlı Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini su bastı. Kentin merkezinden geçen Balavca Deresi, yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle taştı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Balavca Deresi'nin uzun bir süredir ilk kez taştığını belirterek, "Ciddi bir yağmur ve fırtına ile karşı karşıya kaldığımızı ifade edebiliriz" dedi. Milas Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin etkin olarak gece boyunca çalışma yürüttüğünü dile getiren Başkan Tokat, "Balavca Deresi'nin taşması gibi olağanüstü görüntülere rağmen yaşanılanları normal karışlamak ve 'Buna da şükür' demek gerekiyor. Alt yapıdan kaynaklanan çok ciddi sıkıntımız yok. Sistem kısa sürede suyu tahliye etti. Ağaç kırılmaları meydana geldi. Ayrıca bazı bina ve işyerlerinin su basması yönünde şikayetler geldi" dedi.



'KARAYOLUNUN DA BİR KISMI SEL SULARI NEDENİYLE OYULMUŞ'



Üçyol mevkisindeki su baskınları ve karayollarında yaşanan sorunlara da değinen Başkan Tokat, "Özellikle karayollarında alt yapının halen daha yapılmaması nedeniyle sorunlar yaşanıyor. Bu bölgelerdeki bazı binaların zemin katlarına ya da depo bölümlerine sular dolmuş. Bunların dışında ciddi bir zarar ziyanımız yok. Milas dışında özellikle Güllük, Kemikler gibi bölgelerden de sıkıntı ve şikayetler geldi. Buralara da gerekli müdahaleler yapıldı. Sabah Baharlı Sanayi Sitesi'nde de incelemelerde bulunduk. Özellikle buradaki alt tarafta yer alan dükkanlara da su ve çamur girdiğini gördük. Baharlı Kavşağı'nda devam eden çalışmalardan dolayı sel suları nedeniyle sürüklenmeler olmuş. Karayolunun da bir kısmı sel suları nedeniyle oyulmuş. İncelemeler ve tespitlerin ardından gerekli raporlar düzenlenecek. İlgili kurum ve kuruluşlara da teslim edilecek" diye konuştu.



SAĞANAK KIRSALI DA ETKİLEDİ



Sağanak kırsal kesimlerde de etkili olurken Selimiye Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Akpınar'ın ağılından sele kapılan 27 koyun telef oldu. Çandır, Kurudere ve Hisarcık mahallerindeki yoğun dolu yağışı zeytin tanelerini yere döktü, yapraklarını ve dallarını kırdı. Bahçeburun, Çınarlı mahalleri arasındaki Girme deresinin taşması sonucu seralar ve bahçeler zarar gördü. Her yağışta sel altında kalan Ovakışlacık Mahallesi'ndeki tablo ise yine değişmedi.



Öte yandan, 6 saat süren yağmur sonucunda meydana gelen zararlarla ilgili Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milas Ziraat Odası tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.