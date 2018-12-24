Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ifade için adliyede

İSTANBUL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, konuk oldukları Halk TV'deki bir programda sarf ettikleri ve tepki çeken sözleri üzerine Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.

Polis ekipleri, savcılığının ifadeye vermeye çağırması üzerine Gezen ve Akpınar'ın evine gitti.

Sivil ekip otosuna bindirilen Akpınar, polis eşliğinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Akpınar, basın mensuplarının soruları üzerine, savcılık ifadesinden sonra açıklama yapacağını söyledi.

Gezen ise kendi aracıyla avukatı ve eşiyle İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Polis ekipleri de Gezen'e eşlik etti.

Akpınar ve Gezen daha sonra, ifade işlemleri için savcılığın bulunduğu bölüme geçti.