Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90787
ALTIN
216.220
DOLAR
5.3094
STERLİN
6.6987
EURO
6.0421
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait 14 hayvan fosili bulundu
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine...
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Silikozis tedavisinde yeni bir umut ışığı
Silikozis tedavisinde yeni bir umut...
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki...

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ifade için adliyede

Oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, bir televizyon programında sarf ettikleri sözler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye getirildi.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ifade için adliyede

Oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, bir televizyon programında sarf ettikleri sözler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye getirildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:42
42 Okunma
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ifade için adliyede

İSTANBUL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, konuk oldukları Halk TV'deki bir programda sarf ettikleri ve tepki çeken sözleri üzerine Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.

Polis ekipleri, savcılığının ifadeye vermeye çağırması üzerine Gezen ve Akpınar'ın evine gitti.

Sivil ekip otosuna bindirilen Akpınar, polis eşliğinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Akpınar, basın mensuplarının soruları üzerine, savcılık ifadesinden sonra açıklama yapacağını söyledi.

Gezen ise kendi aracıyla avukatı ve eşiyle İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Polis ekipleri de Gezen'e eşlik etti. 

Akpınar ve Gezen daha sonra, ifade işlemleri için savcılığın bulunduğu bölüme geçti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Metin AkpınarMüjdat GezenAdliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Operasyon için her şey planlandı
Operasyon için her şey planlandı
Sarp Sınır Kapısı'nda rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı
Sarp Sınır Kapısı'nda rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı
AMERİKAN OYUNU MU?
AMERİKAN OYUNU MU?
Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma
Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma
ABD GERÇEKTEN ÇEKİLİYOR MU?
ABD GERÇEKTEN ÇEKİLİYOR MU?
HER 21 ARALIK GELDİĞİNDE… (Kanlı Noel)
HER 21 ARALIK GELDİĞİNDE… (Kanlı Noel)
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
FETÖ elebaşının yeğeni Selman Gülen'e 7 yıl 6 ay hapis
FETÖ elebaşının yeğeni Selman Gülen'e 7 yıl 6 ay hapis
Van'da MİT ve jandarmadan ortak terör operasyonu
Van'da MİT ve jandarmadan ortak terör operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ