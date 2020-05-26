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Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 15 kişi yaralandı.

26 Mayıs 2020 Salı 14:09
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Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 yaralı

MANİSAKaza, saat 09.00 sıralarında, İzmir-Ankara yolu Mersindere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Ahmetli yönüne giden ve mevsimlik tarım işçilerini taşıyan İsmail Olca, kullandığı 45 J 7763 plakalı minibüsle aynı yöne giden Ahmet Adamol yönetimindeki 45 P 3236 plakalı otomobili sollamak isterken, yağmurla kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan minibüs, refüje devrildi. Kazada sürücü İsmail Olca ile çoğu kadın toplam 14 mevsimlik tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 2 kişi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaKazaTarım IşçileriMinibüs Devrildi
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