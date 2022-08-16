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Lazer Epilasyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmayı sağlayan lazer epilasyon yöntemi, uzun yıllardır güvenle uygulanan tekniklerden biridir.

16 Ağustos 2022 Salı 00:38
Lazer Epilasyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Lazer cihazları yardımı ile uygulanan epilasyon işleminde kıl köklerine müdahale ediliyor ve böylelikle istenmeyen tüylerin yeniden çıkmasının önlenmesi amaçlanıyor. Bu işlemden faydalanmak isteyenlerin mutlaka bilmesi gereken bazı hususlar var. Hemen göz atmaya başlayın!

  • Lazer epilasyon işleminden 1 ay öncesinde kılları kökünden alan ağda ya da epilasyon cihazı gibi yöntemleri uygulamamalısınız.
  • İşlemden 1,5 ay öncesinde bronzlaşmak için güneşlenmemeli ve aynı zamanda solaryuma girmemelisiniz.
  • Lazer epilasyonun yapılacağı zamandan önceki 6 aylık zaman diliminde sivilce ya da akne gibi nedenlerle tedavi gördüyseniz bu konuda mutlaka bilgi vermelisiniz.
  • Ciltte açık yara, kesik ya da egzama gibi çeşitli problemler varsa asla lazer epilasyon yaptırmamalısınız. Öncesinde bu problemlerin giderilmesi için tedavi uygulanmalı ve açık yara varsa tamamen iyileşmesi beklenmelidir.
  • Lazer epilasyonun sonuç vermesi için uygulanması gereken seans sayısı değişiyor. Çok sayıda kişi sadece tek bir seans ile istenmeyen tüylerden tamamen kurtulacağını düşünüyor olsa da çok sayıda kişi için en az 4- 6 seans uygulama yapılması gerektiğini unutmamalısınız.
  • Seans aralıklarının ise yüz bölgesinde en az 1 ay, diğer vücut bölgelerinde ise 2 ay olması gerekir. Daha erken dönemde seansın uygulanması durumunda çeşitli sorunlar yaşanabilir.
  • Sadece esmer bir tene sahip olanların lazer epilasyondan faydalanabildiği doğru değildir. Cilt renginiz ne olursa olsun size uygun olan bir lazer epilasyon metodunun uygulanması sağlanabiliyor. Bu yöntemde önemli olan cilt renginden ziyade kılların renginin koyuluğudur. Çok koyu renkte olan kıllarda daha az sayıda seans ile başarı sağlanabiliyor. Açık renkli tüyler için seans sayısının biraz daha fazla olması gerekebiliyor.
  • Her merkezde lazer epilasyon fiyatları aynı olmaz. Hangi vücut bölgesine uygulanacağı, kaç seans işlem yapılacağı ve aynı zamanda kullanılan lazer epilasyon cihazının türü, modeli, fiyatlar üzerinde de belirleyici oluyor. Bu nedenle her zaman aynı fiyatlarla karşılaşmak mümkün değildir.
  • Uygun fiyatla lazer epilasyon yaptırmak için Armut.com adresine tıklanabilir ve fiyat teklifi talebi oluşturulabilir. Uygun fiyat sunan bir merkez ile randevu oluşturulabilir ve böylelikle epilasyon işlemi için en düşük bütçeyi ayırma şansından faydalanılabilir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Lazer Epilasyon Fiyatları
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