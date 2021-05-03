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Kumar oynanan depoya baskın; 67 kişiye 176 bin lira ceza

İzmir'in Bornova ilçesindeki depolara yapılan baskında, 67 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçundan toplam 176 bin 975 TL ceza kesildi. Operasyonda deponun girişinde üzerinde 'Sağlığınızı önemsiyoruz, bol şans' yazan el dezenfektanı ünitesi koyulması dikkat çekti.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:48
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Kumar oynanan depoya baskın; 67 kişiye 176 bin lira ceza

İZMİR - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal Laka, Eğridere ve Gökdere mahallelerinde bulunan depolarda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, kumar oynadığı tespit edilen 67 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçlarından toplamda 176 bin 975 TL ceza kesildi. 3 kişiye ise, kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. Ayrıca, kumar oynanan depolardan birinin girişinde, üzerinde 'Sağlığınızı önemsiyoruz, bol şans' yazan el dezenfektanı ünitesi konulması dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kumar Oynanan Depoya Baskınİzmir
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