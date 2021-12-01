Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,857.40
ALTIN
765.52
DOLAR
13.32
STERLİN
17.82
EURO
15.14
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
Eski Hükümlüler Geçici Olarak İşe Alınacak 
Eski Hükümlüler Geçici Olarak...
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Elemanı Alınıyor
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kılıçdaroğlu, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın cenaze törenine katıldı

01 Aralık 2021 Çarşamba 15:40
11 Okunma
Kılıçdaroğlu, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın cenaze törenine katıldı

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın Küçükçekmece Garip Dede Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldı. 

Sivas'ta önceki gün meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Sivas'ın İmranlı ilçesi Belediye Başkanı Murat Açıl (57) son yolculuğuna uğurlandı. Açıl'ın cenaze namazı Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde kılındı. Cenaze töreninde Açıl'ın annesi Sabriye Açıl, dayısı Cemal Aydın, kız kardeşi Sultan Çıtak ile eski eşleri Rahime Açıl ve Sinem Açıl taziyeleri kabul etti. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Onursal Adıgüzel, Ali Şeker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Kılıçdaroğlu, cenaze töreninde kısa bir konuşma yaparak, "Murat Açıl, İmranlı için büyük emek verdi, İmranlılar mutlu olsun daha güzel bir kentte yaşasınlar diye büyük emek harcadı. Genç, dinamik, enerjik biriydi. İstanbul ile İmranlı'yı bir anlamda buluşturdu. İş dünyasını buluşturdu. Sevgiyi, dostluğu egemen kıldı. Dolayısıyla büyük çaba harcadı. Genç yaşta kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin" dedi.

Açıl cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluİmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KOSOVALI KARDEŞLERİMİZ ANKARA’DA
KOSOVALI KARDEŞLERİMİZ ANKARA’DA
Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Asgari ücret görüşmeleri başladı
Asgari ücret görüşmeleri başladı
GAZETECİ ENGİN GÜNEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!
GAZETECİ ENGİN GÜNEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!
ÇOK YAŞA SAYIN NAZARBAYEV!
ÇOK YAŞA SAYIN NAZARBAYEV!
AYM Başkanvekili Gökcan: Bireysel başvuru bir temyiz yolu değildir
AYM Başkanvekili Gökcan: Bireysel başvuru bir temyiz yolu değildir
Bakan Varank: Hedefimiz beyaz kıtanın geleceğinde söz sahibi olabilmek
Bakan Varank: Hedefimiz beyaz kıtanın geleceğinde söz sahibi olabilmek
MSB'den 'Dedeağaç' açıklaması: Büyük bir yığınaklama söz konusu değil
MSB'den 'Dedeağaç' açıklaması: Büyük bir yığınaklama söz konusu değil
NAZARBAYEV’DEN ALTIN ÖĞÜTLER
NAZARBAYEV’DEN ALTIN ÖĞÜTLER

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma