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Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly Dr. Akkan Suver 'e veda etti

Beş yıldır Kazakistan' ı Ankara’da temsil eden Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly görev süresinin dolması münasebetiyle Marmara Grubu Vakfı 'na veda etti.

27 Mart 2022 Pazar 14:41
Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly Dr. Akkan Suver 'e veda etti

Türkiye' de görev yaptığı sürede, Kazakistan ile Marmara Grubu Vakfı arasında olağanüstü başarılı hizmetlerin oluşumu da sağlayan Büyükelçi Abzal Saparbekuly Kazakistan  Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Dr.Akkan Suver arasında da irtibat sağlamıştı.

Dr. Akkan Suver ve Mahmut Saklı 'ya verdiği veda yemeğinde; Büyükelçi Abzal Saparbekuly Marmara Grubu Vakfı' nın çalışmalarını ve Avrasya Ekonomi Zirveleri'nin bölgedeki  önemini de vurguladı. Dr.Akkan Suver de,  Marmara Grubu Vakfı 'nın Türkiye ile Kazakistan arasında var olan münasebetlerde sivil toplum kimliğiyle oluşturduğu rolünün önemi üzerinde durdu ve Büyükelçi Abzal Saparbekuly' e yüksek alakasından ve işbirliğinden dolayı Vakfın teşekkürlerini sundu.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de ; Türk Dünyasında tanınan bir düşünce kuruluşu olarak Marmara Grubu Vakfı ile  yerine gelecek Büyükelçinin işbirliğini sürdüreceğine inandığını belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

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