Kartal'daki enkazdan 1 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Enkaz alanında basın mensuplarına açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Genç bir çocuğumuzu çıkardılar Ses geldi onun üzerine ekipler müdahale ettiler. Ambulansla hastaneye sevk ettiler. 16 yaşında bir erkek. İsmini namazdan sonra açıklayacağız. Namazdan sonra genel bir açıklama yapacağız. Kayıplarımız da var onların da ismini söyleriz" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, "Çok mutluyuz. Bir gencimize daha ulaştık. Bütün yaralı vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



ENKAZDA KURTARILAN GENÇ HASTANEYE GETİRİLDİ



Çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan genç, hastaneye getirildi. Enkazdan 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki gencin Mert Aydın olduğu öğrenildi.