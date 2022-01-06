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Karaismailoğlu: 2021'de 128 milyon 565 bin yolcu hava yolu ile seyahat etti

06 Ocak 2022 Perşembe 13:27
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Karaismailoğlu: 2021'de 128 milyon 565 bin yolcu hava yolu ile seyahat etti

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021'de, hava yolu ile seyahat edenlerin bir önceki yıla göre yüzde 57,4 artarak 128 milyon 565 bin 706'ya ulaştığını açıkladı. Türkiye’nin salgın sonrasında havacılıkta en hızlı normalleşme sağlayan ülkeler arasında yer aldığına belirten Karaismailoğlu, "Yeni yılda da aynı yolda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılı havacılık sektörünü değerlendirdi. Hava ulaşımının salgından en çok etkilenen sektörlerden birisi olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Salgının başlangıcından itibaren havacılık sektörüne idari, teknik ve mali düzenlemeler ile gereken desteği verdik. Salgının etkilerini en aza indirmek amacıyla havalimanlarımızda 'Covıd-19 Free Airport' projesi kapsamında, fiziksel şartlar sosyal mesafeye göre düzenlendi ve dezenfeksiyon işlemleri kesintisiz devam ettirildi. Alınan önlemler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılarla, uçak ve yolcu trafiğinde belirli bir düzeyde toparlanma yaşandı. Bunun neticesi olarak; ülkemiz salgın sonrasında havacılıkta en hızlı normalleşme sağlayan ülkeler arasında yer aldı" dedi.

1 MİLYON 461 BİN 577 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılında yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 57,4 arttığını belirterek, "İç hatlarda 68 milyon 711 bin 173 yolcu, dış hatlarda 59 milyon 676 bin 396 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcular ile birlikte hizmet verilen toplam yolcu sayısı 128 milyon 565 bin 706'ya çıktı. Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği de iç hatlarda 741 bin 331, dış hatlarda 464 bin 624 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 461 bin 577 uçak trafiği gerçekleşti. Uçak trafiğindeki artış oranı 2021 yılında yüzde 38,5 oldu. Aynı dönemde, havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 699 bin 592 ton, dış hatlarda 2 milyon 659 bin 177 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 358 bin 769 tona ulaştı" diye konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI 37 MİLYONDAN FAZLA YOLCU AĞIRLADI

İstanbul Havalimanı'nda da 2021 yılında toplam 280 bin 109 uçak trafiğinin gerçekleştiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, iç hatlarda 10 milyon 590 bin 203, dış hatlarda 26 milyon 586 bin 306 olmak üzere toplam 37 milyon 176 bin 509 yolcunun ağırlandığını belirtti. Turizm merkezlerindeki havalimanlarındaki hareketliliğe de işaret eden Karaismailoğlu, "2021 yılında dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerimizdeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı; iç hatlarda 14 milyon 568 bin 592, dış hatlarda 21 milyon 113 bin 549 oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca, salgın döneminde havacılık sektöründe alınan önlemler ve yapılan yatırımlar sayesinde toparlanma sürecinin hızlandığını belirterek, "Yeni yılda da aynı yolda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hizmet kalitemizi arttırarak; ülkemizin gelişimi, milletimizin kalkınması, gençlerimizin geleceğinin daha da aydınlanması ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmak adına daha çok gayret göstereceğiz" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluSeyahat
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