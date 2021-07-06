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Kanlı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı tutuklandı

İrfan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

06 Temmuz 2021 Salı 12:31
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Kanlı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı tutuklandı

ADANA, (DHA)

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu ve örgütlenme faaliyeti yürüttüğü saptanan İrfan Ç. (41), mezarlıkta gözaltına alındı. MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye’deki çatışma bölgelerine eleman temini faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle 2015’te tutuklanıp, aldığı cezayı tamamladıktan sonra 2019’da tahliye olan İrfan Ç.’nin örgüte eleman kazandırma faaliyetine devam ettiği tespit edildi.

TEM ekipleri, DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in tutuklanmasının ardından ‘Kiremithane’ grubundan ayrıldığı belirtilen Ebu-Ahmet kod adlı İrfan Ç.’yi takibe aldı. Yaklaşık bir aylık takiple İrfan Ç.’nin, silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu saptandı.

Dün sabah saatlerinde harekete geçen polis, İrfan Ç.’yi mezarlık ziyaretine gittiği Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’nda gözaltına aldı. İrfan Ç.’nin evinde yapılan aramalarda dijital dokümanlar ele geçirildi.

‘TALİMAT VERİN, EYLEME GEÇELİM’

Emniyete götürülen İrfan Ç.’nin, cep telefonunda yapılan incelemede örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu tespit edildi. Örgütün sözde Türkiye sorumlusuna ulaşmaya çalıştığı belirlenen İrfan Ç.’nin örgüt yöneticilerine, “Birçok kardeşim benimle birlikte çalışma yürütüyor. Bize talimat verin, belirlenen noktalarda eyleme geçelim” dediği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kanlı Eylem HazırlığıDeaşİrfan Çönce VatanAdanaTerör örgütü
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