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JÖH'ler Karadeniz yaylalarında sıkı takipte

Karadeniz'de son 5 yılda düzenlenen operasyonlarla PKK'lı teröristler temizlenirken, bölgeye yeni terörist grupların sızmaması için 5 ilde eş zamanlı operasyonlar devam ediyor. Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi ve komandolar, insansız hava araçları destekli operasyon yürütüyor. JÖH timleri, fındık hasadı nedeniyle vatandaşların köylerine inmesiyle boşalan yaylaları sıkı takibe aldı.

JÖH'ler Karadeniz yaylalarında sıkı takipte

Karadeniz'de son 5 yılda düzenlenen operasyonlarla PKK'lı teröristler temizlenirken, bölgeye yeni terörist grupların sızmaması için 5 ilde eş zamanlı operasyonlar devam ediyor. Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi ve komandolar, insansız hava araçları destekli operasyon yürütüyor. JÖH timleri, fındık hasadı nedeniyle vatandaşların köylerine inmesiyle boşalan yaylaları sıkı takibe aldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:16
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JÖH'ler Karadeniz yaylalarında sıkı takipte

GİRESUN - Karadeniz kırsalında, son 5 yıldır düzenlenen operasyonlarda ağır darbe yiyerek bölgeden temizlenen PKK'lı terörist grupların yeniden bölgeye sızmalarını önlenmek için arazi arama-tarama faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timleri Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında yoğun operasyon yürütüyor. İlkbaharda başlatılan JÖH ve komandolardan oluşan 1800 askerin katılımıyla sürdürülen operasyonlarda, teröristlerin bölgede daha önceden kullandığı erzak ve sığınakları da tek tek ele geçiriliyor. Operasyonlara insansız hava araçları da destek verirken, Tunceli-Erzincan üzerinden Karadeniz'e yeni terörist unsurlarının sızmasını önlemek için de Gümüşhane ve Giresun kırsalında sınır hatlarına keskin nişancılar konuşlandırılıyor.

AÇ KALINCA TESLİM OLMUŞLARDI

Fındık hasadı nedeniyle vatandaşların büyük bölümü yaylalardan köylere inince, JÖH timleri yaylaları da sıkı kontrole aldı. Yayla evlerinden erzak ve yaşam malzemesi hırsızlığının önlenmesi için sürekli denetim yapan timler, zırhlı araçlar ve termal kameralarla da, sürekli yaylaları gözetliyor. Yıllardır bölgede yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemeleri ile kış üstlenmesi yapan teröristler, kış ve bahar döneminde yoğun operasyonlar nedeniyle, daha önceden gömdükleri erzaklara da ulaşamayınca aç kalmış, güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

YENİ SIĞINAKLAR ARANIYOR

Mayıs ayında Giresun’un Espiye ilçesinde teslim olan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK’lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın, bölgede gösterdiği yaklaşık 25 depo ve sığınak tek tek imha edilirken, yeni sığınakların ortaya çıkarılması için de bölgede operasyonlar genişletildi. Arazi arama-tarama faaliyetleri yoğun olarak Giresun ve Gümüşhane kırsalında sürerken, operasyonlarda dedektör bomba arama köpeklerin de yer aldığı belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 23.08.2019 05:36
Anahtar Kelimeler:
Sıkı TakipKaradenizJÖH
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