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İzmir'de kat karşılığı inşaat yaptırılacak

İzmir'de kat karşılığı inşaat yaptırılacak

20 Ağustos 2021 Cuma 11:43
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İzmir'de kat karşılığı inşaat yaptırılacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir'de kat karşılığı inşaat yapım ihalesi gerçekleştirilecek.

İzmir ili Dikili ilçesi Çandarlı mahallesinde bulunan taşınmazlar üzerine kat karşılığı inşaat yapımı ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile 9 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için tekliflerini 9 Eylül 2021 günü saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün güncel ihale ilanlarına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
İzmirİnşaat
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