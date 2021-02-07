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İstinaftan Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi davasına ilişkin karar

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) yerel mahkemenin, 'Adalet Yürüyüşü' sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişimine ilişkin 19 sanık hakkında verdiği kararı onadı, 6 sanığın kararını ise bozdu.

07 Şubat 2021 Pazar 16:38
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İstinaftan Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi davasına ilişkin karar

KAYSERİ, (DHA)

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planı yaparken, Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari toplam 28 sanık hakkında birleşen 2 dosyada, 'Anayasa'yı ihlal', 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından dava açıldı.

TUTUKLU 5 SANIĞA HAPİS

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Şubat 2019'da görülen duruşmada, Oğuzhan Korkmaz'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 13 yıl 19 ay, Emre Emre'ye 13 yıl 15 ay, Kaan Aslan ve Fatih Özel'e 10 yıl 6 ay, Ali Merttaş'a ise birleştirilen iki farklı dosyada aynı suçtan 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle beraat ettirilen sanıklara 'Anayasayı ihlal' suçundan da ceza verilmedi.

Tutuksuz sanıklardan Seyit K.'ye yine birleşen 2 farklı dosyada 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan toplam 15 yıl, Ahmet K. ve Muharrem A.'ya 6 yıl 10 ay 15'er gün, Ferhat K. ve Kadir K.'ya 13 yıl 8 ay 15 gün, Ergün K., Ahmet T., Buğrahan Ç., Orhan E., Şükrü O., Selim İ., Cihan K., Safa K., Osman Nuri Ü., Göktürk K., Burhanettin K., Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla Korkmaz., Selahattin A. ve Abbdullah A.'ya 6 yıl 3'er ay, Fuat Furkan K.'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Halil İbrahim A. ve Muhammed K.'yi tüm suçlardan beraat ettirirken, firari sanık M.K.'nin dosyasını ise ayırdı.

TARAFLAR KARARI İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞIDI

Sanık avukatları verilen cezalar yönünden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile duruşma savcısı ise, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçu yönünden verilen beraat hükümlerine yönelik yerel mahkemenin kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Dosyanın geldiği 21'inci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilirken, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

6 KİŞİYE VERİLEN KARAR BOZULDU

27 sanıktan 19'una verilen kararları onayan Ceza Dairesi, Ayla Korkmaz'ın da aralarında olduğu 6 kişiye verilen kararın da bozulmasına hükmetti. Ceza Dairesi, sanıklar Ayla Korkmaz, Buğrahan Ç., Burhanettin K., Cihan K., Safa K. ve Şükrü O.'nun, avukatlarının bulunmadığı halde yargılama yapılarak hüküm kurulduğu gerekçesiyle, yerel mahkemece verilen kararın bozulmasına ve sanıkların dosyasının ayrılmasına karar vererek, 6 sanığın dosyasını yerel mahkemeye yeniden gönderdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstinafKılıçdaroğluSuikastDavaKararönce Vatan
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