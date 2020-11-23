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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ UYGULATACAĞIZ 

ŞİDDETİ, CEZASIZLIĞI, ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİ, KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURMAK İÇİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ UYGULATACAĞIZ 

23 Kasım 2020 Pazartesi 17:20
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ UYGULATACAĞIZ 

ASLI MERCAN SARI

KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, öldürülen kadınların aileleri ve şiddet gören kadınlarla birlikte "Şiddeti, Cezasızlığı, Şüpheli Ölümleri, Kadın Cinayetlerini Durdurmak İçin İstanbul Sözleşmesi'ni Uygulatacağız" sloganıyla 25 Kasım Çarşamba günü saat 18:00'de Alsancak Kıbrıs Şehitleri Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde buluşacak. 

KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU KADIN MECLİSLERİ’NDEN YAPILAN ÇAĞRIDA ŞU İFADELER KULLANILDI: 

“1960 yılında diktatörlüğe karşı mücadelenin sembolü olan Mirabel kardeşlerin ardından bugün hala kadınlar; şiddetin, dayatmanın tüm biçimlerine karşı hayatları pahasına direniyor. Kadınlar ayrılmak istedikleri için, reddettikleri için, eşit yaşamak istedikleri için en çok da en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyorlar. Kadınlar evlerinde, sokakta, otobüste her yerde şiddete uğruyor. 

Yetkililer kapılarına kadar gelip yaşamak istiyorum diyen kadınları dahi korumuyor. Bir kadına şiddet uyguladıktan sonra serbest bırakılan fail, gidip başka bir kadını öldürüyor. Cezasızlık kadınların hayatına mal oluyor. Kadın cinayetlerine intihar süsü vererek üzerleri örtülmeye, şüpheli hale getirilmeye çalışılıyor. “Yüksekten düştü, atladı, şakalaşıyorduk…” Tüm bu yalanlarla birlikte katiller, kadınları öldürüp, ellerini kollarını sallayarak gezebileceklerini umuyorlar. Ancak mücadelemizle birlikte kadın cinayetlerinin gizlenmesine izin vermiyoruz. Failler, “Daha önce yaptım, yine yaparım” deme cesaretini buluyorlar. Onlar bu cesareti nereden alıyor biliyoruz. 

Cezalarda cinsiyetçi indirim uygulayan mahkemeler, kadın düşmanı siyaset üretenler, yasaları uygulamayanlar… Hepsi faillerle ortaklık ediyor. Ancak unutmasınlar ki susmayan, direnen kadınlar da cesaretlerini aklından, fikrinden, milyonlarca mücadele eden kadından alıyor. Bu zor pandemi koşullarında maskemizi takacağız, mesafemizi koruyacağız ve ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEĞİZ. Nasıl ki İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırıları örgütlülüğümüzle geri püskürttüysek, şimdi meydanları doldurarak hep birlikte İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız.” 

“Şiddeti, cezasızlığı, şüpheli ölümleri, kadın cinayetlerini durdurmak için; İstanbul Sözleşmesi'ni Uygulatacağız” sloganıyla kadınlar, 25 Kasım’da Saat 18:00'de Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde buluşacak. 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 

Kadın Meclisleri 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ŞiddetiCEZASIZLIĞIŞÜPHELİ ÖLÜMLERİKadın Cinayetleriİstanbul Sözleşmesi
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