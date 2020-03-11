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İstanbul-Sofya tren seferlerine geçici olarak ara verildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs nedeniyle İstanbul-Sofya tren seferlerine geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

11 Mart 2020 Çarşamba 16:54
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İstanbul-Sofya tren seferlerine geçici olarak ara verildi

ANKARA - TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüse karşı çeşitli tedbirler alınmaya devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda, İstanbul-Sofya Ekspresi'nin seferlerine, koronavirüs nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak ara verildi. Diğer taraftan, Türkiye ile İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara-Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran tren seferleri de bir süre önce koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu" denildi.

TRENLER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Ayrıca, virüse karşı tüm trenlerin dezenfekte edildiği belirtilerek, "Yüksek hızlı trenlerle günde 23 bin, konvansiyonel trenlerle 45 bin, Marmaray’da 430 bin ve Başkentray’da 39 bin yolcu taşıyan tüm trenlerin seferleri bitiminde günlük temizlikleri hijyen kurallarına uygun olarak detaylı bir şekilde yapılmaktadır. Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs tehlikesi nedeniyle rutin temizliklerin yanı sıra insan sağlığını tehdit etmeyen ilaçlarla her gün ayrıntılı olarak dezenfekte edilmektedir. Öte yandan, koronavirüse karşı kurumsal tedbirlerin yanı sıra bireysel çabaların çok önemli olduğu gerçeğinden hareketle, yolcular ve personel, el temizliğine ve diğer önerilere dikkatle uymaları konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afiş, videolarla bilinçlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarıİstanbulSofya Tren SeferleriKoronavirüs
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