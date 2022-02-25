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İskilip Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere Memur alacak

25 Şubat 2022 Cuma 11:11
İskilip Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere Memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Çorum ili İskilip Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği”nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

İlanda sayılan başvuru belgelerini 04.04.2022-06.04.2022 (mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında); Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine yapabileceklerdir, Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile İskilip Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yenicami Mahallesi Çorum 1. Sokak No: 2/4 İskilip/ÇORUM adresine gönderebileceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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