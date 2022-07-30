Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.592,38
ALTIN
1.017,60
DOLAR
17,91
STERLİN
21,88
EURO
18,33
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve...
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı Personel Alacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim...
Fatih Belediyesi 60 Memur ve Zabıta Memuru alacak
Fatih Belediyesi 60 Memur...
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış ihalesi
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış...
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı Personel Alacak

30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:47
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görevlendirilmek üzere Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı hizmeti alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
Fatih Belediyesi 60 Memur ve Zabıta Memuru alacak
Fatih Belediyesi 60 Memur ve Zabıta Memuru alacak
TÜRK DÜNYASININ GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK DUAYEN MİMARI MİMAR KOCA SİNAN
TÜRK DÜNYASININ GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK DUAYEN MİMARI MİMAR KOCA SİNAN
Doğu Türkistan’da soykırımın durdurulması için çağrı
Doğu Türkistan’da soykırımın durdurulması için çağrı
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış ihalesi
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış ihalesi
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İTÜ'den akademik personel alacak
İTÜ'den akademik personel alacak
“LALELİ MODADIR”
“LALELİ MODADIR”
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول