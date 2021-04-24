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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde geniş bir alanda terör örgütü PKK’ya yönelik havadan ve karadan operasyon başlattı. Operasyona katılan yaklaşık 50 uçak, belirlenen PKK hedeflerine bomba yağdırdı. Operasyonda PKK'nın ağır kayıplar verdiği belirtildi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 17:20
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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon

ANKARA

TSK, Irak’ın kuzeyinde 10 Şubat'ta düzenlediği 'Pençe Kartal-2' operasyonunun ardından dün gece yeni bir operasyon başlattı. Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. Harekata katılan yaklaşık 50 uçak, sınırı geçip teröristlere bomba yağdırdı. Harekat boyunca savaş uçaklarının, havada kalan tanker uçaklarından yakıt ikmali yaptığı belirtildi.

İHA VE SİHA’LAR DA GÖREV ALDI

Operasyonda TSK'ya ait yerli İHA ve SİHA'lar da görev aldı. SİHA'lar ile ATAK helikopterleri, hava harekatı sırasında teröristlerin kaçış noktalarını bombaladı.

BÖLGEYE KOMANDOLAR İNDİRİLDİ

Hava harekatı ile birlikte komandolar da helikopterlerle bölgeye indirildi. Ayrıca sınır hattında görev yapan Mehmetçik de PKK hedeflerinin vurulduğu bölgelerde temizlik çalışması yaptı. Saha temizliği çalışmasına komandolar ve özel kuvvetlerden oluşan kara birlikleri katıldı.

ÇOK SAYIDA HEDEF VURULDU

Operasyonda PKK'lı teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınak olarak kullanılan çok sayıda hedef imha edildi. Ayrıca terör örgütünün cephane olarak kullandığı mağaralar da vuruldu. Türkiye'ye sızmak için hazırlık yaptığı değerlendirilen teröristlerin ağır kayıplar verdiği belirtildi.

METİNA'NA ÇEVRESİNDE PKK KAMPLARI

Uzmanlar, Metina bölgesi ve çevresinde bulunan Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerinde PKK kamplarının bulunduğunu, bu bölgelerdeki terör varlığının sona erdirilmesi için harekatın önemli olduğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IrakPKKHavadanKaradanOperasyon Tsk
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