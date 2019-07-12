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İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Hürmüz Körfezi'nde görevlendirildiği belirtilen İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçti

İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Hürmüz Körfezi'nde görevlendirildiği belirtilen İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçti

12 Temmuz 2019 Cuma 17:37
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İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçti

İSTANBUL - İngiltere'nin  Hürmüz Körfezi'ne yönlendirdiği öne sürülen HMS Duncan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İngiltere'nin İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'ne yeni bir savaş gemisi göndereceği belirtiliyordu. İngiltere'nin Hürmüz Körfezi'nde bulunan HMS Montrose savaş gemisine yardımcı olmak üzere görevlendirdiği öne sürülen HMS Duncan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamlayan destroyer, saat 16.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Duncan destroyeri Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiliz Savaş GemisiBoğazHürmüz Körfezi
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