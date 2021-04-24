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İnayet Öztürk Yücetaş Anne ve Babasının adına Arakan'da Su Kuyusu Açacak

Afrika ve Arakan'da Susuzluk hayatı durma noktasına getirmiştir.

24 Nisan 2021 Cumartesi 16:48
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İnayet Öztürk Yücetaş Anne ve Babasının adına Arakan'da Su Kuyusu Açacak

HABER: ABDULLAH YİĞİT

Bölge halkı su ihtiyacını belirli dönemlerde yağan yağmur sularını biriktirerek veya kendi imkanları ile kazdıkları kuyulardan temin etmektedirler.
 

Hayırseverlerin desteğiyle su merkezine uzak köyler için su kuyusu sondaj çalışmaları devam ediyor.
Myanmar'ın eyaleti olan Arakan'a kilometrelerce uzaklıktaki bir köyünde, köy halkı için bir su kuyusu daha açılıyor.

Kadının Sesi Derneği Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş Anne ve Babasının adına su kuyusunun açılması için destekte bulundu böylece hem insanların yüzünün gülmesine vesile olmak hem de Afrika'nın bir köyünü daha temiz su ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 24.04.2021 16:58
Anahtar Kelimeler:
Inayet öztürk YücetaşAnneBabaArakanSu
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