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Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

05 Nisan 2022 Salı 14:50
Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 5 (Beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Son başvuru tarihi 19 Nisan 2022 Salı (mesai bitimi) gününe kadar olup, Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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