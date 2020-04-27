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İçişleri Bakanlığı: Provakatif paylaşım yapan 402 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nca, 42 günde asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 402 kişinin yakalandığı açıklandı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:36
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İçişleri Bakanlığı: Provakatif paylaşım yapan 402 kişi yakalandı

ANKARA - Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli tespit edildi, 402 kişi yakalandı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Provakatif PaylaşımIçişleri Bakanlığı
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