Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Prof. Dr. Yıldız: Yazın havuzlara dikkat etmek gerekir
Prof. Dr. Yıldız: Yazın havuzlara...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da Atatürk rallisi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik...
Koronavirüs araştırmalarının yapıldığı bilgisayarlar tehlikede
Koronavirüs araştırmalarının yapıldığı bilgisayarlar tehlikede
Standard Liege'den Göztepeli Alpaslan'a şok
Standard Liege'den Göztepeli Alpaslan'a şok
Çocuklarda konuşma bozukluğunun belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?
Çocuklarda konuşma bozukluğunun belirtileri ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için 'seyahat kısıtlaması' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Şehir Giriş- Çıkış Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç) yapılacak tüm giriş- çıkışlar, 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 00.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 00.00'a kadar geçici süreyle durdurulacak.

19 Mayıs 2020 Salı 13:26
0 Okunma
İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için 'seyahat kısıtlaması' genelgesi

ANKARA - Valiliklere gönderilen genelgede, tüm dünyada devam eden, fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran koronavirüs (Covid-19) salgınını yönetebilmek için sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi. Bunun sağlanmadığı takdirde virüsün yayılımının hızlanacağı, buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısının artacağı, bu durumun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı belirtildi.

Gelinen noktada dün yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'a giriş- çıkış kısıtlamasına yönelik alınan- alınacak tedbirlerin değerlendirildiği kaydedildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şehir giriş- çıkış kısıtlaması uygulanan 15 ilde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda uygulamanın devam edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi. 

Genelgede bu kapsamda alınan tedbirlere değinilerek şöyle denildi:

"Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'den  03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’e kadar geçici olarak durdurulacak. Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak. Şehir giriş- çıkış kısıtlamasına yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu genelge ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacak."

Söz konusu tedbirlere ilişkin valiler tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

DHA

Son Güncelleme: 19.05.2020 13:28
Anahtar Kelimeler:
15 IlGenelgeSeyahat KısıtlamasıIçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk'tan gençlere: Yaptığın her işi severek yap
Bakan Selçuk'tan gençlere: Yaptığın her işi severek yap
Hayır Sever İş Adamı Hacı Sadettin Bilgin Camii Külliyesinin Temeli Atıldı
Hayır Sever İş Adamı Hacı Sadettin Bilgin Camii Külliyesinin Temeli Atıldı
MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı
RTÜK Başkanı Şahin: Sevda Noyan'ın söylemleri kabul edilemez
RTÜK Başkanı Şahin: Sevda Noyan'ın söylemleri kabul edilemez
OGM, 18 bin 545 personeli ile orman yangınlarına hazır
OGM, 18 bin 545 personeli ile orman yangınlarına hazır
MHP Domaniç İlçe Başkanı, kalk krizinden yaşamını yitirdi
MHP Domaniç İlçe Başkanı, kalk krizinden yaşamını yitirdi
Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı
Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı
Huzurevlerinde salgınla mücadelede başarının sırrı
Huzurevlerinde salgınla mücadelede başarının sırrı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı