Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101538
ALTIN
227.108
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0871
EURO
6.1233
İdlib'te ilk devriye
Son Dakika
İdlib'te ilk devriye
3 PKK sığınağı imha edildi
Son Dakika
3 PKK sığınağı imha edildi
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için ne yapmalı?
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için...
Fenerbahçe maçı için net ve kesin bir açıklama bekliyoruz
Fenerbahçe maçı için net ve...
“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek almalıyız"
“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek...

Horoz heykeli için Guinness'e başvuru yapılacak

Denizli'de yapılan dünyanın en büyük horoz heykeli için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunulacak.

Horoz heykeli için Guinness'e başvuru yapılacak

Denizli'de yapılan dünyanın en büyük horoz heykeli için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunulacak.

10 Mart 2019 Pazar 13:53
0 Okunma
Horoz heykeli için Guinness'e başvuru yapılacak

DENİZLİ, (DHA)

Pamukkale Belediyesi'nce Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki dağlık alanda yapımı süren Millet Bahçesi ve Seyir Terası Projesi'nin Horoz Köy etabına, dev horoz heykeli dikilecek. Heykeltıraş Osman Atmaca tarafından yapımına 6 ay önce başlanılan heykel ve kaidesi için toplam 26 ton demir kullanıldı. Kaidesiyle birlikte 27 metre yüksekliğinde olacak heykel, ışıklandırma sisteminin yapılmasının ardından yerine yerleştirilecek. Dev horoz heykeli, kentin her yerinden rahatlıkla görülebilecek. Ayrıca heykel renkli ışıklandırma sistemiyle geceleri de görülebilecek.

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, heykel için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracaklarını belirterek, "Dünyanın en büyük horozunu 6 ayda tamamladık. Horoz heykelini kaidesine yerleştirdikten sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuracağız. Denizli'nin simgesi olduğu için horoz heykeli yaptık. Denizli'nin sanayi ve turizm kenti olmasının yanında horozunu da ön plana çıkarmak istedik. Projemiz içinde Horoz Köy teması olduğu için bunu simgeleyen dünyanın en büyük horoz heykelini el yapımıyla yaparak, Türkiye'nin ismini dünyada duyuracağız. Sadece horozun uzunluğu 16 metre, kaidesi de 11 metre, toplam uzunluğu 27 metre olacak. Yaptığımız araştırmalarda bu uzunlukta bir horoz heykeli yok" dedi.



'AMACIMIZ DENİZLİ HOROZUNU DÜNYAYA TANITMAK'

Heykeltıraş Osman Atmaca ise horoz heykelinin rötuşların ve ışıklandırma sisteminin ardından kaidesine yerleştirileceğini ifade ederek, "İki kişiyle 6 ayda yaptık. Amacımız Denizli horozunu dünyaya tanıtmak. Sadece horoz heykeli için 13 ton demir, kaidesiyle birlikte 26 ton demir kullandık. Bu horoz rekorlar kitabına girecek" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Horoz HeyeliGuinnessBaşvuruönce VatanDenizli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi
Irak kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi
Ağrı İshak Paşa Sarayı
Ağrı İshak Paşa Sarayı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika’ya tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika’ya tepki
2019 Yılı İçin En İyi 10 Güneş Kremi
2019 Yılı İçin En İyi 10 Güneş Kremi
Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı
Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı
PKK'ya bir darbe daha; teröristlerin Kandil'le iletişimi kesildi
PKK'ya bir darbe daha; teröristlerin Kandil'le iletişimi kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son bir umutla 31 Mart'ı bekliyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son bir umutla 31 Mart'ı bekliyorlar
Gezi Parkı eylemleri davasının duruşma tarihi belli oldu
Gezi Parkı eylemleri davasının duruşma tarihi belli oldu
Trafikte 'Önce Yaya' kampanyası görsellerle desteklenecek
Trafikte 'Önce Yaya' kampanyası görsellerle desteklenecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans