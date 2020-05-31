Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar TL'yi bulacak
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar...
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Eski koca dehşeti...
Eski koca dehşeti...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hedef her yıl 300 bin konut

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hem depremde hasar gören hem de ihtiyaç duyulan alanlarda altyapı çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz her yıl 300 bin konut dönüştürerek 5 yılda acil öncelikli 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır" dedi.

31 Mayıs 2020 Pazar 15:33
0 Okunma
Hedef her yıl 300 bin konut

MALATYA - Bakan Kurum, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyülüğündeki depremin etkilediği Malatya'nın Pütürge ilçesini ziyaret etti. Bakan Kurum, depremde evleri hasar görenler için yapımı devam eden Pütürge TOKİ Deprem Konutları şantiye alanında incelemelerde bulundu. Şantiye alanında bilgi alan Bakan Kurum, millet bahçeleri, kentsel dönüşüm, altyapı, kanalizasyon, içme suyu, yürüyüş yolu, bisiklet yolu gibi şehircilik adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefler doğrultusunda tüm teşkilatlarıyla çalıştıklarını belirterek, "Pandemi sürecinde de çalışmaları video konferans toplantılarıyla takip ettik. İllerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, şehirlerimizde sorunlar neyse bunları çözmek adına toplantılar gerçekleştirdik ve bu toplantılarda gereken kararlarla hızlı bir şekilde sahada aksiyon almaya gayret gösterdik. Tabii bu toplantılarda şehirler adına yaptığımız işler 2023'ün Türkiye'si adına attığımız adımlardı. Artık pandemi süreci tamamlandı ve 1 Haziran itibariyle de normalleşme sürecine başladık" dedi.

'MALATYA'YA 4 BİN 244 KONUT'

24 Ocak'ta yaşanan depremle ilgili yapılan çalışmaları anlatan Bakan Kurum, depremin etkilediği Malatya'ya 4 bin 244 konut yapılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Hem Elazığ'da hem Malatya'da vatandaşımızın barınma ihtiyacı neyse bu ihtiyacı karşılamak adına ve köklü bir kentsel dönüşüm yapıyoruz. Şimdi Malatya'da 7 ayrı projede hem merkezlerde hem de kırsal alanlarda, köylerimizde projeleremizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Malatya'da 4 bin 244 konutun yapım sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu süreçte 48 bin binada hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdik. Çok hızlı bir şekilde bu hasar tespit çalışmalarını yaptık ve 136 bin bağımsız bölümü içeren hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Bu çalışmalar sürerken de biz hızlı aksiyon almak adına yeni Malatya adına yapılacak tüm projeleri sahada başlatarak, vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde bir yıl içerisinde tüm konutları bitirme gayretine girdik ve fiilen de sahada yaklaşık 2 bin 400 konutun inşasına başladık. Şu an Pütürge'de inşaatlarımızın kabaları bitmek üzere. İnşallah yıl sonuna kadar Pütürge'deki konutlarımızın teslimlerini yapacağız."

'2023'E GİDEN YOLDA ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATMIŞ OLACAĞIZ'

Kurum, tüm dünyaya örnek olacak şekilde deprem esnasında ve sonrasında kentsel dönüşüm ve afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına hızlı bir şekilde bu projeleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Gerçekleştireceğimiz bu projeler yöresel mimariye uygun şekilde tasanlandı. Bu tasarımlar çerçevesinde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçları okul, cami, yeşil alan, yürüyüş yolu, bisiklet yolu gibi ihtiyaçlarını da içeren projeler olacak. İnşallah bittiğinde 2023'e giden yolda hem Malatya'mız hem de ilçelerinde çok önemli adımları atmış olacağız. Söz verdiğimiz şekilde de bu projelerimizi gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

'MİLLET BAHÇESİ İNŞASI'

'100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında ihaleler gerçekleştirip kuraların da çekildiğini anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"İnşallah onları da Haziran ayı sonuna kadar ihalelerini hızlı bir şekilde yapmak suretiyle, etaplar halinde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını giderecek bu projeyi de gerçekleştireceğiz. Malatya'da 678 sosyal konut projemiz var bu kapsamda, kuraları da önümüzdeki haftadan itibaren çekip vatandaşlarımıza sosyal konutlarını teslim ediyor olacağız. 81 ilimizde sadece illerimizde değil ilçelerimizde millet bahçeleri projelerimiz var. Malatya'da da merkezde 56 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi inşası gerçekleştiriyoruz. İnşallah yıl sonu gelmeden bu projeyi de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

'HEDEF HER YIL 300 BİN KONUT'

Bakan Kurum, hem depremde hasar gören hem de ihtiyaç duyulan alanlarda altyapı çalışmaları yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Malatya'da yurt dışı kredilerle İller Bankası Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesinin ortak yürüttüğü proje çerçevesinde 600 milyon liralık yatırımı Malatya'ya kazandırıyoruz. Bunun da çalışmalarına bu yıl içerisinde başlayacağız. Hızlı bir şekilde bu projeleri tamamlamış olacağız. Bunun dışında Malatya'da uzun zamandır bekleyen bir kentsel dönüşüm çalışmamız vardı onun da ihalesini bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Haziran ayı içerisinde ihalesi yapılmış olacak ve hızlı bir şekilde orada kentsel dönüşüm projelerini yapıyor olacağız. Hedefimiz her yıl 300 bin konut dönüştürerek 5 yılda acil öncelikli 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır. 'Türkiye'nin her yerinde dönüşüm' diyoruz. 'Yerinde, gönüllü, hızlı' diyoruz ve inşallah bu doğru örnekleri vatandaşlarımıza anlatmak suretiyle ülkemizdeki yapı stokunu kararlı bir şekilde yenilemiş olacağız." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat KurumKonut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açıldı
Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açıldı
Sınır hatlarında, kaçak silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Sınır hatlarında, kaçak silah ve uyuşturucu ele geçirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya çapında başarıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya çapında başarıdır'
1 Haziran'da yargısal faaliyetler başlıyor
1 Haziran'da yargısal faaliyetler başlıyor
Cezaevlerinde kapalı görüşler başlıyor
Cezaevlerinde kapalı görüşler başlıyor
Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Bakan Koca'dan gençlere çağrı
Bakan Koca'dan gençlere çağrı
İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri için yeni genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri için yeni genelge

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı