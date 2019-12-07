Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108869
ALTIN
271.535
DOLAR
5.7701
STERLİN
7.5976
EURO
6.3816
Karaciğerde görülen kolanjiyo kanserlerini tetikleyen beş etken
Karaciğerde görülen kolanjiyo kanserlerini tetikleyen...
Galatasaray, Florya'da kalıyor
Galatasaray, Florya'da kalıyor
Troya müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde finala kaldı
Troya müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi...
Kırmızı besinler A ve C vitamini, yeşiller potasyum zengini
Kırmızı besinler A ve C...
4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği ele geçirildi
4 bin yıllık ana tanrıça...
İş fırsatları için hemen tıkla!

HDP önündeki eylemde 96'ncı gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 96'ncı günde de sürdürdü. 5 Mayıs günü kaybolan oğlu Yusuf (16) için oturma eylemi yapan Celil Begdaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın HDP önündeki eyleme katılan ailelere ilişkin 'AK Parti'nin desteklemiş olduğu bir şey olarak görüyoruz' sözlerine tepki göstererek, "AK Parti'nin bizi buraya getirdiğini söylemiş. Bana ne AK Parti'den, bana ne MHP'den. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Bu ne terbiyesizliktir, bu ne utanmazlıktır. Ben ona milletvekili derken utanıyorum. Gelsin kanıtlasın. Ben kellemi ortaya koyacağım" dedi.

HDP önündeki eylemde 96'ncı gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 96'ncı günde de sürdürdü. 5 Mayıs günü kaybolan oğlu Yusuf (16) için oturma eylemi yapan Celil Begdaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın HDP önündeki eyleme katılan ailelere ilişkin 'AK Parti'nin desteklemiş olduğu bir şey olarak görüyoruz' sözlerine tepki göstererek, "AK Parti'nin bizi buraya getirdiğini söylemiş. Bana ne AK Parti'den, bana ne MHP'den. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Bu ne terbiyesizliktir, bu ne utanmazlıktır. Ben ona milletvekili derken utanıyorum. Gelsin kanıtlasın. Ben kellemi ortaya koyacağım" dedi.

07 Aralık 2019 Cumartesi 00:00
9 Okunma
HDP önündeki eylemde 96'ncı gün

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 96'ncı günde de sürdürdü. 5 Mayıs günü kaybolan oğlu Yusuf (16) için oturma eylemi yapan Celil Begdaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın HDP önündeki eyleme katılan ailelere ilişkin 'AK Parti'nin desteklemiş olduğu bir şey olarak görüyoruz' sözlerine tepki göstererek, "AK Parti'nin bizi buraya getirdiğini söylemiş. Bana ne AK Parti'den, bana ne MHP'den. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Bu ne terbiyesizliktir, bu ne utanmazlıktır. Ben ona milletvekili derken utanıyorum. Gelsin kanıtlasın. Ben kellemi ortaya koyacağım" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 58 aile, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 96'ncı günde de sürdürüyor.

'BEN ONA MİLLETVEKİLİ DERKEN UTANIYORUM'

Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan Celil Begdaş ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un, HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı. Begdaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın oturma eyleminin AK Parti'nin desteğiyle yapıldığına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Begdaş, "96 gündür oturma eylemindeyiz. Artık diye diye dilimde tüy kalmadı. CHP milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti'nin bizi buraya getirdiğini söylemiş. Bana ne AK Parti'den, bana ne MHP'den ondan, şundan. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Sosyal medyada işe girdiğimizi de söylemişler. İşe girdiysek size ne. Babanızın işi mi? Sizin yanınıza geldiğimiz zaman da dağda adamın var mı, tutuklu yakınınız var mı diyordunuz. Bunu herkes biliyor. Gelsinler biz onlara para verelim. Bu ne terbiyesizliktir, bu ne utanmazlıktır. Ben ona milletvekili derken utanıyorum. Gelsin kanıtlasın. Ben kellemi ortaya koyacağım. Bir milletvekiline bu kelimeler yakışmıyor. Bizim çocuğumuzu versinler biz kimseden bir şey istemiyoruz. Kimde Allah korkusu varsa bu çocuklar için elini taşın altına koysun. Bu böyle gitmez" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırPKKTerör örgütüHDP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de yağışlar, nehir ve barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar, nehir ve barajları doldurdu
Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ soruşturması: 28 gözaltı kararı
Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ soruşturması: 28 gözaltı kararı
TURAN YAZGAN HOCAMIZI ANDIK
TURAN YAZGAN HOCAMIZI ANDIK
Nesimi anısına Azerbaycan'da 650 bin ağaç dikildi
Nesimi anısına Azerbaycan'da 650 bin ağaç dikildi
Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18,4 ton siyanür ele geçirildi
Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18,4 ton siyanür ele geçirildi
Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı
Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı
Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe
Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe
Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir' ziyaret etti
Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir' ziyaret etti
EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi
EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans