Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1127
ALTIN
499.272
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7685
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesinden 'Aspirin' açıklaması!
Bilim Kurulu üyesinden 'Aspirin' açıklaması!
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak...
FIBA’da forma giyen işitme engelli Çağla dünya tarihine geçti
FIBA’da forma giyen işitme engelli...
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek...
İngiltere'den aşı açıklaması!
İngiltere'den aşı açıklaması!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hayati Murteza`dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Akgünseramik Genel Müdürü Hayati Murteza,  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

29 Ekim 2020 Perşembe 12:34
4 Okunma
Hayati Murteza`dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

HABERLER: DİNÇER KARACALAR


Murteza, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Türk Milleti’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 97. yıldönümünü kutlamanın gururu içeresindeyiz.
Cumhuriyetimizin kurucusu eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim En Büyük Eserim” dediği, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarın millete ait olduğu bir rejim olan Cumhuriyetimiz, Atatürk’ün önderliğinde insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla, bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur.
Tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu yana vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte ve muasır medeniyeti yakalamış modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir.
Binlerce yıla uzanan köklü devlet geleneğimiz, her geçen gün daha da güçlenen demokrasimiz, temelinde insani değerler olan hassasiyetlerimiz ile sadece ülkemize değil aynı zamanda bölgemize ve tüm dünyaya da umut olmaya devam ediyoruz.
Bu umudun merkezi olmamızın temelinde, milletimizin; mertliği, cömertliği, şefkati, merhameti, kahramanlığı ve birçok özelliklerinin yanında, kuşkusuz millet hâkimiyetine dayanan ve bir fazilet rejimi olan Cumhuriyet yönetimi bulunmaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle, bütün İstanbullu hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.10.2020 12:47
Anahtar Kelimeler:
Hayati Murteza29 EkimCumhuriyet BayramıAkgünseramik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaray'da 502 milyondan fazla yolcu seyahat etti
Marmaray'da 502 milyondan fazla yolcu seyahat etti
Kınalıada korveti, Antalya'da
Kınalıada korveti, Antalya'da
Kariye Camisi'nin açılışı ertelendi
Kariye Camisi'nin açılışı ertelendi
Palandöken'in zirvesine 'cumhuriyet tırmanışı'
Palandöken'in zirvesine 'cumhuriyet tırmanışı'
Alaattin Çakıcı'dan basın açıklaması!
Alaattin Çakıcı'dan basın açıklaması!
Bakan Gül: Türk makamları, gerekli girişimleri başlattı
Bakan Gül: Türk makamları, gerekli girişimleri başlattı
Koronavirüs tedavisi gören 'Pele Mehmet' hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören 'Pele Mehmet' hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Akar, Özbekistan'da
Milli Savunma Bakanı Akar, Özbekistan'da
ÇAKICI’DAN EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET
ÇAKICI’DAN EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma