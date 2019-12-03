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Hamitler Mezarlığı’nda Evrenosoğlu izdihamı

Sahte peygamber İskender Erol Evrenosoğlu’nun defnedildiği Bursa’daki Hamitler Mezarlığı’na talep patlaması oldu. Evrenosoğlu’nun mezarının bulunduğu parselden yer satın almak isteyenlerin sayısı 100’ü bulunca Bursa Mezarlıklar Müdürlüğü satışları durdurdu.

Hamitler Mezarlığı’nda Evrenosoğlu izdihamı

Sahte peygamber İskender Erol Evrenosoğlu’nun defnedildiği Bursa’daki Hamitler Mezarlığı’na talep patlaması oldu. Evrenosoğlu’nun mezarının bulunduğu parselden yer satın almak isteyenlerin sayısı 100’ü bulunca Bursa Mezarlıklar Müdürlüğü satışları durdurdu.

03 Aralık 2019 Salı 14:00
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Hamitler Mezarlığı’nda Evrenosoğlu izdihamı

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre ABD’de hayatını kaybeden İskender Erol Evrenosoğlu için oğlu Oktay Evrenesoğlu Bursa’da mezar yeri başvurusunda bulundu. Oktay Evrenesoğlu Bursa’nın merkezindeki Pınarbaşı Mezarlığı’ndan yer satın almak istedi ancak bu talebi uygun görülmedi. Kendisine Bursa’nın dışındaki Hamitler Mezarlığı’ndan yer tahsisi yapıldı. Oktay Evrenesoğlu aile mezarlığı yapabilmek için 4 parsel satın aldı. Her bir mezar yeri için de 10 bin 500’er liradan toplam 42 bin TL ödedi. İskender Erol Evrenosoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din adamı göndermediği cenaze töreninin ardından Hamitler Mezarlığı’nda defnedildi.

MÜRİTLERDEN TALEP

Evrenosoğlu’nun defnedildiği gün mezarının bulunduğu parselden yer almak için 100’e yakın başvuru yapıldı. Talepler sonraki günlerde de devam etti. Taleplerin Evrenosoğlu’nun takipçilerinden geldiğinin değerlendirilmesi üzerine bu bölgeden mezar yeri satışı durduruldu. Ayrıca Evrenosoğlu’nun mezarında türbe benzeri bir yapılaşmaya izin de verilmeyeceği öğrenildi

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hamitler MezarlığıEvrenseloğluIzdihamönce Vatan
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