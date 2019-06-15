Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90787
ALTIN
253.633
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.3991
EURO
6.5887
YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ OYUNCULARININ PAHA BİÇİLEMEZ KLASİK OTOMOBİLLERİ BU FESTİVALDE
YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ OYUNCULARININ PAHA BİÇİLEMEZ...
İmamoğlu Yandaş Basına İsyan Etti
İmamoğlu Yandaş Basına İsyan Etti
Babalar, çocuklarının baba mesleğini  yapmasını istemiyor
Babalar, çocuklarının baba mesleğini  yapmasını...
Öğrencilerden Sürücülere Eylem Gibi “Sınav Var Korna Çalmayın” Uyarısı
Öğrencilerden Sürücülere Eylem Gibi “Sınav...
İsfanbul Tema Park'ta Ailecek Eğlence
İsfanbul Tema Park'ta Ailecek Eğlence

Hakkari Valisi, 3 bin 450 rakımda jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü, 3 bin 450 metre ile Türkiye’nin en yüksek rakımlı üs bölgesinde görev yapan jandarmalarla kutladı.

Hakkari Valisi, 3 bin 450 rakımda jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü, 3 bin 450 metre ile Türkiye’nin en yüksek rakımlı üs bölgesinde görev yapan jandarmalarla kutladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:42
8 Okunma
Hakkari Valisi, 3 bin 450 rakımda jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı

HAKKARİ,(DHA)

Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte İkiyakalar Düztepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Vali ve beraberindekiler, burada görev yapan jandarma ve korucularla biraraya geldi.

Üs bölgesinde açıklama yapan Vali Akbıyık, Hakkari İkiyakalar Düztepe Üs Bölgesi'nin Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgesi olduğunu belirterek, "Burayı jandarmalarımız güvenlik korucuları ile birlikte koruyorlar. Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü burada jandarmalarımızla beraber kutluyoruz. Canla başla görev yapıyorlar. Burada hala kar var, rakım 3 bin 450. Vatanımız emin ellerde. Yaklaşık 180 yıldır, Islahat Fermanı'ndan beri gerek Osmanlı'nın son döneminde gerekse Cumhuriyet döneminde, jandarma, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için canla başla görev yapıyor. En zor zamanda, terörle mücadelede, yurtiçi asayiş ve güvenliğin sağlanmasında, polislerimizle beraber bu görevi ifa ediyorlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariValiJandarmaKuruluşYıldönümüönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması
Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49'a çıktı
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49'a çıktı
Babalar, çocuklarının baba mesleğini  yapmasını istemiyor
Babalar, çocuklarının baba mesleğini  yapmasını istemiyor
BiTaksi’nin  Yolculuklar'ı ‘25 Milyonu’ Geçti
BiTaksi’nin  Yolculuklar'ı ‘25 Milyonu’ Geçti
Pepee TV Kısa Zamanda Rekor Sayıda İzlendi
Pepee TV Kısa Zamanda Rekor Sayıda İzlendi
Kadınların İmzası Bir Günde 4.000'i Aştı
Kadınların İmzası Bir Günde 4.000'i Aştı
En Çok "YILMAZ" Soyadını Kullanıyoruz
En Çok "YILMAZ" Soyadını Kullanıyoruz
Jandarma Genel Komutanlığı, 180 yaşında
Jandarma Genel Komutanlığı, 180 yaşında
Mehmet Eymür: 11 Eylül'ü, 40 gün önce CIA'ye söyledik, dikkate almadılar
Mehmet Eymür: 11 Eylül'ü, 40 gün önce CIA'ye söyledik, dikkate almadılar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans