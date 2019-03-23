Gizli Kameralar Denince: CasusGizliKamera.com

Her şeyden önce şunu çok iyi bilmeliyiz ki; gizli kameralar bir çok olayı gün yüzüne çıkarmak için çok özel cihazlardır. Örnek vermemiz gerekirse: çocuk baktıran aileleri ele alabiliriz. Çalışan anne ve babaların çocukları için bakıcı tutması mutlak bir olaydır, hal böyle olunca anne ve babaların çocuğuna nasıl bakıldığı haliyle merak konusu olmaktadır. Taktir edersiniz ki son zamanlarda haberlerde de gördüğümüz üzere çocuk bakıcı şiddetlerinin fazlasıyla artması haliyle çocuk baktıran aileleri korkutmaktadır. Peki aileler bu konuyu nasıl aşabilir? Meraklarını nasıl giderebilir? Tüm bunların cevabı gizli kamera cihazlarında saklıdır. Yazının başında da belirttiğimiz gibi gizli kameralar ile bu konuyu rahatlıkla aşabilir, merakınızı çok kolay bir şekilde giderebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey doğru gizli kamera modeli seçip işe başlamanızdır.

Doğru gizli kamera modelleri seçmek sizi korkutmasın, bunun için teknolojiden çok iyi anlamanıza gerek yok! Dikkat etmeniz gereken en önemli konu çözünürlük ve kayıt süresi olmalıdır. Çocuk bakıcıları için en ideal kayıt süresi minimum 6 saat olup, en fazla 12 saat kadar olması yeterlidir. Diğer bir deyimle gün boyu kayıt yapması en ideal süreçtir. Ancak uzun süre kayıt yapan cihazlar genelolarak orta ve büyük boya sahip ürünlerdir. Örneğin; masa saati, duvar saati, tablo, biblo çeşitleri, masa üstü eşyalar ve buna benzer çeşitli ev yada ofis aksesuarları. Modelimizi ve kayıt süresi uzun olan ürünleri seçtiğimize göre geriye sadece çözünürlük seçenekleri kalıyor. Çözünürlük seçenekleri düz AVI, hd, full hd ve full hd + gece görüş seçenekleri ile sunuluyor. Ekonomik ve orta sınıf bir ürün istiyorsanız HD özelliğine sahip bir ürün seçebilirsiniz. Ancak kullanacağınız ortamda ışık yetersiz ve içerisi boğuk görünüyorsa daha yüksek çözünürlüğe sahip yani full hd ürün seçmeniz önerilmektedir. Eğer ürünü gece ortamında yani karanlık ortamda kullanmanız gerekiyorsa full hd + gece görüşlü ürün tercih edebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi olarak yayınladığımız bir çok bakıcı şiddet haberlerini elealıp bu konuda bakıcılara yönelik çözümler sunmayı hedeflemekteyiz. Bu işe ise tüketicilere tavsiye edebileceğimiz ve bunun için sıkı araştırmalar yapıp, yayın altına aldığımız firmadan bahsetmek istiyoruz.

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