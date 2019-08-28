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General atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile duyurulan 6 generalin çeşitli görevlere atanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

General atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile duyurulan 6 generalin çeşitli görevlere atanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:28
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General atamaları Resmi Gazete'de

ANKARA - General atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre: 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanlığına Tümgeneral Erhan Uzun, 4'üncü Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, 5'inci Kolordu Komutanlığına Tuğgeneral Tevfik Algan, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına Tuğgeneral Muammer Alper, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığına Tuğgeneral Hakan Yiğittürk ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına Tuğgeneral İbrahim Dülger getirildi.

Söz konusu atamaların, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldığı belirtildi.

DHA

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Cumhurbaşkanlığı Atama KararnamesiGeneral AtamalarıResmi Gazete
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