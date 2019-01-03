Gaziantep Haberde Tarafsızlık

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Gaziantep haber gibi internet gazeteciliğinin günümüz dünyasında çok önemli bir konuma yerleşmesini sağlayan internet ve sosyal medya gelişimini biraz açmak gerekiyor. Bu doğrultuda görsel ve yazılı mesajların internet ortamında yeni geliştirilen yöntemlerle paylaşılması insanlar arasındaki iletişimin boyutlarını değiştirmiştir.

Özellikle internet dünyasında olmak üzere toplumun her noktasına nüfuz eden yeniliklerle birlikte habercilik literatürüne bir çok yeni kavram girmiştir. Ağ günceleri, sosyal paylaşım siteleri, cep telefonu mesajları ve görece diğer yeni teknoloji uygulamaları bu kavramsal yeni boyutu açıklıyor olsa gerek. Bu arada yeni medya kavramıyla, geleneksel medyadan farklı olarak, sayısal tabanlı, iletişim kuran unsurların arasında eş zamanlı ve geniş kapasiteli, karşılıklı ve çok katmanlı etkileşimin yüksek hızda gerçekleştiği görülmektedir. Aslında burada bahsedilen bir çok konu çoklu ortam yapısına sahip iletişim araç ve kanallarıyla sağlanır vaziyete gelmesidir. Tüm bu çerçevede internet, adeta dünyayı küresel köy haline getirmiştir. Ayrıca sanal ortamda insanların adeta iletişime, paylaşmaya teşvik edilmesiyle koca bir dünya yeniden oluşmuştur.

Herkesi etkisi altına alan sanal dünyaya özellikle yeni kuşağın uyum sürecinin çok dahahızlı bir biçimde gerçekleşmiş ve hatta son günlerde bunların zararları bile konuşulur hale gelmiştir. Bu kapsamda insan hayatındaki yeri çok da eskilere dayanmayan internet ile ilgili yapılan çalışmalar internetin hem iyi hem de kötü yanlarını masaya yatırmış durumdadır. Bu dünyanın en güzel yönlerinden birisi internet haberciliğidir. Bu doğrultuda bir çok şeyin internetten bulunarak yeni bir alandakullanıcı alışkanlıkları hızla değişip gelişmektedir.