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Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı

08 Ocak 2021 Cuma 14:15
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Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı

İSTANBUL - 25 yıl önce gözaltındayken hayatını kaybeden Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı. Esenler'de bulunan Kemer Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe, CHP İstanbul Milletvekili  Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İstanbul İl Eş başkanı Erdal Avcı, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ile meslektaşları ve sevenleri katıldı.  Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe konuşmasında Göktepe'nin annesinin mesajını okudu. Abla Göktepe "Metin'i unutmuyorsunuz. Hepiniz sağ olun. Ben nerede bir gazeteci görsem Metin'i görüyorum sanki. Hepiniz de benim için Metinsiniz. Metin hep insanlığın iyiliğini isterdi. Arkadaşlarını da çok severdi. 25 yıl oldu hiç unutmadım. Ben Metin'in acısını burnumun direği sızlayarak hatırlarım" diye konuştu. Yapılan anmada törene katılanlar konuşmalar yaparken, Göktepe'nin kabrine karanfiller bırakıldı.

DHA

Son Güncelleme: 08.01.2021 14:43
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Gazeteci Metin Göktepe Mezarı Başında Anıldı
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