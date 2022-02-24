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FATMA ŞAHİN TRAKTÖR LANSMANINA KATILDI

24 Şubat 2022 Perşembe 11:57
FATMA ŞAHİN TRAKTÖR LANSMANINA KATILDI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve KOSGEB’in destekleri ile Akort Fuarcılık tarafından organize edilen, 13. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nın (GAPTARIM) açılış törenini TBB Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Kerim Üstün, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yrd. Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Unverdi, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Bilgin, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Belediye Başkanları, Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ. Bilgin ve beraberindeki heyet yaptı.

NEW HOLLAND TRAKTÖR TÜRKİYE SATIŞ BİRİNCİSİ BİLGİN GROUP STANDINA YOĞUN İLGİ

Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ. Bilgin: New Holland Türkiye Satış Birincisi Bilgin Group yeni çıkan 4 Silindirli 2022 model TD5.110 Traktörün Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Şahin ve beraberindeki heyet ile birlikte yeni traktörün lansmanı gerçekleştirildi.

2021 yılında Traktör, Biçerdöver ve ekipman satışı yaparak Türkiye Satış rekoru kıran Bilgin Group `u Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin tarafından Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ. Bilgin `i tebrik etti.

Başkan Bilgin, Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Kerim Üstün, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yrd. Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Unverdi ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Dünyada en fazla Satılan ve yine Pazar lideri New Holland Traktör Maketi hediye etti.

Daha sonra hatıra fotoğrafı çekilerek New Holland Türkiye Satış Birincisi Bilgin Group `a Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet başarılar diledi.
Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ. Bilgin ise Bakan Başkanımız Fatma Şahin hanım efendiye ,Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer’e Traktör fiyatlarının çok yükseldiğini çiftçinin alım gücünün düştüğünü söyleyerekTraktör ve tarım makinelerinde kdv’ nin %1 e düşürülmesini istedi . Milletvekili Koçer ise Talebinizi Meclise taşıyacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma şahinGaziantep Büyükşehir Belediyesi
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