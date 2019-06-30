Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96485
ALTIN
262.496
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.2076
EURO
6.5832
‘Dokuz Ay On Gün’ Sinemaya Uyarlanıyor
‘Dokuz Ay On Gün’ Sinemaya...
Murat Balcı
Murat Balcı
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Muğlaspor'da Şermet iddialı
Muğlaspor'da Şermet iddialı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eren Bülbül’ün adını taşıyan SİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Eren Bülbül’ün adını taşıyan SİHA’nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Eren Bülbül’ün adını taşıyan SİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Eren Bülbül’ün adını taşıyan SİHA’nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

30 Haziran 2019 Pazar 15:03
13 Okunma
Eren Bülbül’ün adını taşıyan SİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi

İSTANBUL,(DHA)

PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle 2 yıl önce şehit olan Eren Bülbül'ün (15) adı geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2'ye verilmişti. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter’dan şehit Eren Bülbül’ün isminin verildiği SİHA’nın fotoğraflarını paylaşarak, TB2 SİHA’nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, “Aziz şehidimiz Eren’in adını taşıyan Bayraktar TB2 SİHA bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Eren’in adı artık semalarımızda hür ve özgür” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren BülbülSihaIlk Uçuşönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı
Türkiye'den Irak'a sert tepki
Türkiye'den Irak'a sert tepki
Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davası başlıyor
Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davası başlıyor
İstanbul merkezli 5 ilde kritik operasyon
İstanbul merkezli 5 ilde kritik operasyon
Muğla’da 40 kaçak göçmen yakalandı
Muğla’da 40 kaçak göçmen yakalandı
MSB'den İdlib açıklaması: 3 kez top atışı...
MSB'den İdlib açıklaması: 3 kez top atışı...
Hakkari'de PKK'lılarla çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
Hakkari'de PKK'lılarla çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
Emniyet ve jandarmadan 'narkotik ve göçmen kaçakçılığı' uygulaması
Emniyet ve jandarmadan 'narkotik ve göçmen kaçakçılığı' uygulaması
753 kilo esrar ele geçirildi
753 kilo esrar ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans