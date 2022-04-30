Eminönü'nde bayram öncesi şeker denetimi

İSTANBUL

Fatih Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Eminönü'ndeki şekercileri denetledi. Şekerlerin kayıt altına alınıp alınmadığını, son kullanma tarihlerini ve üretildikleri firmaları kontrol eden ekipler, iş yerlerinin hijyen kurallarına uygun satış yapıp yapmadığını da denetledi. Vatandaşın özellikle şeker ve lokum alırken elle temas etmemesi, lokumların kapaklı raflarda bulunması gerektiğini belirten gıda kontrol ekipleri, esnafa kapalı raf sistemine geçilmemesi durumunda cezai işlem yazılacağını aktardı. Lokumları üstleri açık ve kolayca ellenebilir raflarda satan esnaflar tutanakla kayıt altına alındı.

"YEMEYECEĞİM ŞEYİ BAŞKASINA SATMAM"

İş yeri denetlenen esnaflardan Selda Şimşek, "Ben kendim yiyemeyeceğim şeyi başkasına da satmayı doğru bulmuyorum. Onun için her şey kapalıdır bizde, her şey usulüne uygundur. Çalışanlarım sigortalıdır. Bana yapılmasını istemediğim şeyi bir başkasına da yapmam, etik bulmuyorum" dedi.

"DENETLEMEDEN MEMNUNUZ"

Yapılan denetlemelerin merdivenaltı satış yapanları bitirdiğini belirten esnaf Semih Güçlüer ise, "Biz denetlemelerden memnunuz. Son dönemlerde merdivenaltının bitmesi çok iyi oldu. Şimdi pandemiden çıktık, piyasa canlı. İnsanlar alışveriş yapmayı özlemiş. Şu anda mutluyuz, ticaret de iyi gidiyor. 2 senedir bayramlarda burada top oynuyorduk şimdi iyiyiz" ifadelerini kullandı.