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Emine Erdoğan: Mağdur ve mazlum halkların yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Din, dil, ırk farketmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun" dedi.

27 Şubat 2022 Pazar 11:09
Emine Erdoğan: Mağdur ve mazlum halkların yanındayız

ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine ErdoğanRusya ve Ukrayna arasında yaşanan olaylara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Emine Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir anne, bir kadın olarak Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir. Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanlar da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşımalıdır. Unutmayalım; savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk farketmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

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Emine Erdoğan: Mağdur Ve Mazlum Halkların Yanındayız
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