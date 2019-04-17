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Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını İl Seçim Kurulu'ndan aldı.

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını İl Seçim Kurulu'ndan aldı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 17:51
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Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı

İSTANBUL - Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere saat 16.40 sıralarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kurulu'na geldi. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte gelen İmamoğlu, adliyenin C kapısı önünde kalabalık tarafından karşılandı. İmamoğlu, oluşan izdiham nedeniyle içeri girmekte zorluk çekti. Partilileri selamlayan İmamoğlu, mazbatasını almak üzere il Seçim Kurulu'nun bulunduğu kata çıktı.


Ekrem İmamoğlu mazbatayı İl Seçim Kurulu yetkililerinden aldı. Adliyenin C kapısı önünde oluşan kalabalık nedeniyle İmamoğlu'nun başka bir kapıyı kullanarak adliyeden ayrıldığı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluMazbatasını Aldı
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