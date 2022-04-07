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Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili Gayretullah toprağa verildi

07 Nisan 2022 Perşembe 15:45
Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili Gayretullah toprağa verildi

İSTANBUL - Organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili Hızırbek Gayretullah (81), Ataşehir'deki Türkistan Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili Hızırbek Gayretullah 81 yaşında çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Gayretullah'ın cenazesi bugün ilk olarak Ataşehir'deki evine getirildi. Gayretullah'ın evinin bulunduğu apartman dev Doğu Türkistan bayrağı açıldı. Gayretullah için evinin önünde dualar okundu, hellalik alındı. Cenaze daha sonra Ataşehir, Türkistan Camii'ne getirildi. Hızırbek Gayretullah için burada öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri, oğulları Ertolkun Gayretullah, Erkut Gayretullah, ailesi ve yakınları kabul etti. Cenaze törenine İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Hızırbek Gayretullah'ın yakınları, arkadaşları ve çok sayıda Türkistanlı katıldı. Hızırbek Gayretullah için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Gayretullah, törenin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.


 

"BÜTÜN ÖMRÜNÜ TÜRK DÜNYASINA VAKFETMİŞ BİRİYDİ"

Oğlu Erkut Gayretullah "1940 yılında Doğu Türkistan, Manas'ta doğan Hızırbek Gayretullah'ı kaybettik. Kendisi bütün ömrünü Türk Dünyası'na vakfetmiş, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele etmiş biriydi. Ömrünü tamamen bu uğurda geçirerek tamamlamış oldu. 'O topraklar Çin Halk Cumhuriyeti diye adlandırılsa da inşallah gök bayrağımız orada dalgalanacaktır' derdi." diye konuştu.


 

"HIZIRBEK'İ BİZ HEP DAVA PEŞİNDE GÖRDÜK"

Lise arkadaşı Mehmet Çakırcı, "Hızırbek Gayretullah bizim çok kadim dostumuz. Bakırköy Lisesi'nde 1963 senesinden bu yana hep beraberdik. 9 arkadaş talebeler olarak Komünizmle Mücadele Derneği'ni kurduk. Hızırbek'i biz hep dava peşinde gördük. Hızırbek İslamcılık ve Türkçülük'ü savunurdu" dedi. 


 

"DOĞU TÜRKİSTAN'I TÜM DÜNYA'YA TANITTI"

Oğlu Ertolkun Gayretullah, "Çin ordusuyla, savaşarak buraya gelen kişilerdendi. Kendisi Doğu Türkistan'dan geldiğinden beri davasını, Doğu Türkistan'ı tüm dünyaya tanıttı. Babam olur ama 33 yıl onunla birlikte Doğu Türkistan'a hizmet etme şerefine eriştim. Türk Dünyası sancağını kaybetti" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hızırbek GayretullahTürkistan CamiiCenaze
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