Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar
Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar
Trabzonspor, havalimanında coşkuyla karşılandı
Trabzonspor, havalimanında coşkuyla karşılandı
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 'Tabak Modeli' önerisi
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 'Tabak...
"Çocuklarda obezite duruşu da bozuyor"
"Çocuklarda obezite duruşu da bozuyor"
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kurban Bayramı mesajında "Her türlü ihmal ve gafletten sakınarak hem kendimiz hem de başkalarının sıhhat ve huzuru için gereken temizlik ve sağlık ilkelerine azami ölçüde riayet etmeliyiz" uyarısında bulundu.

30 Temmuz 2020 Perşembe 13:27
0 Okunma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı

ANKARA - Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Erbaş, mümin gönüllere huzur, kardeşlik ve paylaşma duyguları taşıyan, iman, itaat ve teslimiyet sembolü Kurban Bayramı’na kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Milletin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik eden Erbaş, "Kurban, Rabbimize yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışıdır. Sevgi, vefa, sadakat ve fedakârlığın simgesidir. Yaratan’a karşı ihsan şuurunu, yaratılanlara karşı da isar ahlâkını pekiştiren ve bizlere sahip olduğumuz nimetleri inandığımız değerler uğruna feda edebilme iradesi kazandıran büyük bir ibadettir. Bayramlar ise ailemiz, akrabalarımız, din kardeşlerimiz ve tüm insanlarla bağlarımızın güçlendiği; millet ve ümmet olma irademizin tezahürü olarak birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın hayata egemen olduğu müstesna zaman dilimleridir" dedi.

'KÜRESEL SALGIN NEDENİYLE HACCIN MEKANLARI MAHZUN KALDI'

Kurban Bayramı’nın ayrıca İslam’ın temel ibadetlerinden biri olan haccın ifa edildiği, milyonlarca müminin Allah’a teslimiyetle Mekke’de bir araya geldiği mübarek bir zaman olduğuna da dikkat çeken Erbaş, "Ne var ki, bugün tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın nedeniyle bu sene Mescid-i Haram, Arafat, Müzdelife ve haccın diğer mekânları mahzun kalmıştır. Büyük bir aşk ve heyecanla dünyanın her tarafından Müslümanları ortak bir değer etrafında bütünleştiren bir ibadetin eda edilememesi, kutsal beldelerin özlemiyle yanan gönülleri derinden üzmüştür. Bu sebeple bayramların birleştirici, teskin ve teselli edici özelliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır" ifadelerini kullandı.

Mesajında Ayasofya Camii’nin açılışına da değinen Erbaş, "86 yıllık hasretin ardından büyük fethin sembolü Ayasofya Cami-i Şerîfi’n yeniden ibadete açılması, milletimizin sarsılmaz imanı, tükenmez umudu ve kararlı duruşunun bir göstergesidir. Allah’ın yardımı, milletimizin azim ve kararlılığı ile yaşadığımız küresel sıkıntıları da aşacağımıza ve daha büyük bir huzur ve coşkuyla yaşayacağımız bayramlara kavuşacağımıza olan inancım tamdır" mesajını verdi.

‘TEMİZLİK VE SAĞLIK İLKELERİNE RİAYET ETMELİYİZ’

Her şeye rağmen bayramı tüm güzellikleriyle yaşamaya gayret etmek gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Sıkıntı ve musibetler karşısında gerekli tedbir, tevekkül ve teslimiyet anlayışıyla hareket ederek dayanışma ve yardımlaşma bilincimizi daha da güçlendirmeliyiz. Her türlü ihmal ve gafletten sakınarak hem kendimiz hem de başkalarının sıhhat ve huzuru için gereken temizlik ve sağlık ilkelerine azami ölçüde riayet etmeliyiz. Hanelerimizin huzur ve selameti için aklımıza tedbiri, yüzümüze tebessümü, dilimize selamı ve yüreğimize muhabbeti nakşetmeliyiz. İlgi ve yardıma muhtaç yetim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin kimsesi olup sıkıntılarını gidermek ve kederlerini sevince dönüştürmek için gayret etmeliyiz" ifdelerine yer verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ErbaşKurban Bayramı Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bolu Dağı'nda bayram trafiği!
Bolu Dağı'nda bayram trafiği!
MSB: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: 163 bin polis ve jandarmamız görev yapacak
Bakan Soylu: 163 bin polis ve jandarmamız görev yapacak
Kovid 19'da aşı müjdesi Ankara'dan geldi
Kovid 19'da aşı müjdesi Ankara'dan geldi
MSB: Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi
MSB: Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi
Bolu Dağı geçişinde tatilci yoğunluğu
Bolu Dağı geçişinde tatilci yoğunluğu
Kurban Bayramı'nda YHT'ler ek sefer yapacak
Kurban Bayramı'nda YHT'ler ek sefer yapacak
Başkan Alkan Kayabaşı Oğlu Hüseyin İçin Dillere Destan Düğün Töreni Yaptı
Başkan Alkan Kayabaşı Oğlu Hüseyin İçin Dillere Destan Düğün Töreni Yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı