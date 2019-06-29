Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832
‘Dokuz Ay On Gün’ Sinemaya Uyarlanıyor
‘Dokuz Ay On Gün’ Sinemaya...
Murat Balcı
Murat Balcı
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Muğlaspor'da Şermet iddialı
Muğlaspor'da Şermet iddialı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. 

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. 

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:31
10 Okunma
Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası açıklama

ANKARA, (DHA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir görüşme gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınmıştır. İki lider tarafından daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek, atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler; stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır. Sayın Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıErdoğanTrumpGörüşmeAçıklamaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
753 kilo esrar ele geçirildi
753 kilo esrar ele geçirildi
"Vatandaşlarımızdan sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz"
"Vatandaşlarımızdan sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz"
Pençe Harekatı'nda 60 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 60 terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtay, 'hipnoz' davasında Üçok'a beraat kararını onadı
Yargıtay, 'hipnoz' davasında Üçok'a beraat kararını onadı
Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı
Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı
ABD savaş gemisi ‘USNS Yuma’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
ABD savaş gemisi ‘USNS Yuma’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Kandil'de PKK hedefleri vuruldu
Kandil'de PKK hedefleri vuruldu
MSB: Gözlem noktasına saldıran rejim mevzileri vuruldu
MSB: Gözlem noktasına saldıran rejim mevzileri vuruldu
Tek pilotlu uçuşlar mı geliyor?
Tek pilotlu uçuşlar mı geliyor?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans