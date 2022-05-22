Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.372,35
ALTIN
942,56
DOLAR
15,88
STERLİN
19,90
EURO
16,84
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları 25 Mayıs’ta Marmaris’ten Başlıyor
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları...
GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
GESTAŞ gemi ve iskele...
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim...
Tarsus Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Tarsus Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları 25 Mayıs’ta Marmaris’ten Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği’nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3’üncü Uluslararası Yat Yarışları Marmaris’ten başlıyor.

22 Mayıs 2022 Pazar 14:14
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları 25 Mayıs’ta Marmaris’ten Başlıyor

MUĞLA- İlk yarış olan Halikarnas Kupası 25 Mayıs’ta Marmaris’ten start alarak 190 deniz millik çok zorlu bir rotanın tamamlanmasıyla 27 Mayıs’ta Bodrum’da sona erecek. 28 Mayıs’ta Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile ilk yarışın kazananları kupalarına kavuşacak.

Marka şehir Muğla

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları; DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda, Türkiye’nin marka şehri ve turizmin başkenti olan Muğla’da başlayacak ve kıtaların buluşma noktası İstanbul’da sona erecek.

En prestijli yat yarışı

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın en prestijli yat yarışlarından biri olduğunu belirterek, “Organizasyonumuz henüz 3’üncü yılına girmişken gerek ulusal gerekse uluslararası mecralarda en prestijli yat yarışlarından biri olarak yerini almış bulunmakta. Turizmin başkenti Muğla'nın eşsiz denizlerinde 25 Mayıs’ta çok özel bir etkinliğe imza atacağız. Tüm yelken sevdalılarını Marmaris’e bekliyoruz.” dedi.

11 farklı sınıfta yarışlar

Halikarnas Kupası’ndaki yarışlar bu yıl toplam 11 farklı sınıfta gerçekleşecek. Bu sınıflar ana olarak yarış lisansı olan ve olmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Bu yıl 100’ün üzerinde yat yarışacak. 25 Mayıs Çarşamba Muğla’da başlayacak yarışlar Bodrum’da 27 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Bodrum Kalesi’nde ödül töreni

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabı, 25-27 Mayıs’ta dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Göcek-Bodrum rotasında gerçekleştirilecek. Ekiplerin Halikarnas Kupası için mücadele vereceği yarışların ödül töreni ise 28 Mayıs tarihinde Bodrum Kalesi’nde düzenlenecek.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Haber: Elif HayvalıCumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları 25 Mayısta Marmaristen BaşlıyorYat YarışlarıTürkiye Yelken FederasyonuYatYelkenDenizİstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü27 Mayısta BodrumHalikarnas Kupası 25 Mayısta Marmaristen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Tarsus Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alacak
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alacak
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz, dünyadaki 5 gemiden 1'i
Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz, dünyadaki 5 gemiden 1'i
"İsrail'in tarihi eserlere zararını önlememiz gerek"
"İsrail'in tarihi eserlere zararını önlememiz gerek"
Rize'de 'çay göçü' ile nüfus 4'e katlandı
Rize'de 'çay göçü' ile nüfus 4'e katlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi