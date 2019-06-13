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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Askerlik Sistemi hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Askerlik Sistemi hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Askerlik Sistemi hayırlı olsun

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer veren Erdoğan'ın, paylaştığı görselde de yeni askerlik sistemi hakkında bilgi verildi. Görselde şu ifadelere yer verildi:

"Günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüşmüştür. Türkiye, epeyce bir vakittir, planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektedir. Askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısında sürekli yığılmalar yaşandığı da ortadır. Yeni sistemde profesyonel askerlik yaygınlaşacak. Yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecek. Bedelli askerlik yapma hakkı kazanan herkes bir aylık temel eğitimden geçecek. Yükümlü olarak kıtaya gelenler temel eğitimleriyle birlikte toplam 6 ay askerlik yapacak. Muvazzaf kadrolara geçişler de ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak ikinci 6 aylık askerlik görevinin ardından mümkün olacak. Yedek subaylık ve 2 yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasına önemli bir imkândır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanYeni Askerlik Sistemi
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