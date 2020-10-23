Cumhurbaşkanı Erdoğan; (S-400) Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak Hz. Ali Camii'ne gitti. Erdoğan burada Cuma namazını kıldıktan sonra, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Erdoğan, S400'lerin Sinop'ta test edildiği iddiaları konusunda ise, "Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın



bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu Amerika'ya soracak değiliz" diye konuştu.