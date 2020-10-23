Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1195
ALTIN
489.210
DOLAR
7.9460
STERLİN
10.3960
EURO
9.4145
EBRU GÜNDEŞ'İN ŞARKISINI SÖYLEDİ
Koronavirüs sürecinde teknoloji hayatlarımızı nasıl etkiledi?
Koronavirüs sürecinde teknoloji hayatlarımızı nasıl...
“Çenelerimizin boyutları küçülüyor”
“Çenelerimizin boyutları küçülüyor”
“Hiç belirti olmadan da kriz gelebiliyor”
“Hiç belirti olmadan da kriz...
Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda
Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; (S-400) Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.

23 Ekim 2020 Cuma 14:20
4 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan; (S-400) Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak Hz. Ali Camii'ne gitti. Erdoğan burada Cuma namazını kıldıktan sonra, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, S400'lerin Sinop'ta test edildiği iddiaları konusunda ise, "Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın

bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu Amerika'ya soracak değiliz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanS400
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay’dan 2030 için yol haritası
Kızılay’dan 2030 için yol haritası
İngilizin yarımadadaki villası için yıkım kararı
İngilizin yarımadadaki villası için yıkım kararı
Kanuni Sondaj Gemisinin platform söküm çalışmaları başladı
Kanuni Sondaj Gemisinin platform söküm çalışmaları başladı
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi
Markar Esayan için cenaze töreni
Markar Esayan için cenaze töreni
Bekir Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı
Bekir Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı
Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi
Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi
'KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi cevap verdi'
'KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi cevap verdi'
Ali Erbaş: "Bir an önce hıyanetten kurtulmamalılar"
Ali Erbaş: "Bir an önce hıyanetten kurtulmamalılar"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma