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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alçak saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Özalp'taki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir" dedi.

15 Mayıs 2020 Cuma 15:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alçak saldırıya sert tepki

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özalp'taki terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Erdoğan, "Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSaldırıVan
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