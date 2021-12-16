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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır

16 Aralık 2021 Perşembe 15:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır

ANKARA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" dedi.

8 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin 4'üncü ve sonuncusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkoda katıldı.

'SEÇİM ÖNCESİ O GÖRÜŞMELERLE SEÇİME GİDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretinin her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının nezaretinde çalışan ve işveren kesimlerinin iştiraki ile belirlendiğini hatırlatarak, "Nasıl bu yıl aralık ayının başında başladıysak, önümüzdeki yılın yine aralık ayında işçi-işveren bir araya gelmek suretiyle ile yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz" dedi.

'ÖZVERİYLE BU SÜRECİ İŞLETTİLER'

Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşen 4'üncü toplantısıyla nihai karar aşamasına gelindiğini vurgulayarak, "Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiği yönünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza görüş bildirmiştir. Öncelikle ben şunu ifade etmek istiyorum, gerek işçi kesimini temsilen, gerek işveren kesimini temsilen taraflar gerçekten çok farklı bir anlayış içerisinde özveriyle bu süreci işlettiler. Bu tabii bugüne kadar pek alışılmış bir yaklaşım metodu değildi. Bunlar ilk defa oluyor. Bunları toplu sözleşmelerde de gördük. Bundan dolayı bir Cumhurbaşkanı olarak ben de gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 LİRA OLARAK UYGULANACAK'

Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından şahsına aktarılan görüş çerçevesinde asgari ücreti belirlediklerini kaydederek, "Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nda belirtildiği şekilde demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun ifadesi olan bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 16.12.2021 17:12
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanAsgari ücret Açıklandı
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