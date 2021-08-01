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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Bu Vatan için Bedel Ödemeye Hazırız”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, “Çok yönlü saldırılar karşısında çok yönlü düşünmek zorundayız. Birbirimizden başka dostumuzun olmadığı bir ülkenin evlatlarıyız; sürekli uyanık ve daima bir, iri ve dünya döndükçe de her daim diri olarak var olacağız.” dedi.

01 Ağustos 2021 Pazar 17:03
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Bu Vatan için Bedel Ödemeye Hazırız”

VHA-İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, “Çok yönlü saldırılar karşısında çok yönlü düşünmek zorundayız. Birbirimizden başka dostumuzun olmadığı bir ülkenin evlatlarıyız; sürekli uyanık ve daima bir, iri ve dünya döndükçe de her daim diri olarak var olacağız.” dedi.

Yerli Düşünce Derneği Yönetim Kurulu, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin bir gündem toplantısı gerçekleştirdi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Yalçın Topçu, başta Antalya, Kayseri, Kütahya, Osmaniye, Adana, Muğla, Mersin olmak üzere çeşitli il ve ilçelerimizde meydana gelen yangın felaketlerinden üzüntü duyduklarını belirterek, bu felaketlerin müsebbibi olanların bedelini çok ağır ödeyeceklerini belirtti. Topçu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bu Vatan için Bedel Ödemeye Hazırız

“Çok yönlü saldırılar karşısında çok yönlü düşünmek zorundayız. Birbirimizden başka dostumuzun olmadığı bir ülkenin evlatlarıyız; sürekli uyanık ve daima bir, iri ve dünya döndükçe de her daim diri olarak var olacağız.

Üzerimize oynanan bu envai çeşit oyunlar canımızı yaksa da, hamdolsun milletimizin bin yıllık sağlam mayası sayesinde bu oyunların tamamı boşa çıkıyor, asıl hedefine varamıyor. Bu toprakların bize vatan olması için her zerresi koyun koyuna yatan dedelerimizin şehit kanları ile sulanmıştır.

‘Anadolu Ebrusu’nun olmasa olmazı renkleri olan 85 milyon bizler, bu vatanda; tek bayrakla, tek devletle ve tek bir millet olarak yaşamanın bedelini dün dedelerimizin ödediği gibi yine hep beraber ödemeye hazırız.

İhanetin, musibetlerin üst üste gelmesinden, şer güçlerin bölücü eşkıyasından, siyasi kılıflı GÖZKAMAN’larından asla yılıp, çekinmeyiz. ‘Kulaklarına asacakları soğanları’ bile elimizle götürüp veririz.

Asla ümitsiz olmayız, ha bir eksik ha bir fazla ne fark eder topunuz gelin. İster bölücü, ister siyasi, ister ekolojik, ister ekonomik terörünüzle gelin; yine rezil olacak, yine zelil olacaksınız. Kazdığınız çukurlarda boğulacak, yaktığınız canlar kadar canınız yanacak, bizi asla yenemediniz yine yenemeyeceksiniz. Ülkesi için canını ateşe atan bütün şehitlerimizi, Şahin Akdemir’imizin manevi şahsında rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Allah var problem yok.”

Önce Vatan Gazetesi

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Cumhurbaşkanı BaşdanışmanıYalçın TopçuBu Vatan Için Bedel Ödemeye Hazırızönce Vatan
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