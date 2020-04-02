CEYLANPINAR ABDULLAH AKSAK`I ARIYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Abdullah Aksak Ceylanpınar Belediye Başkanı İken Barış Pınarı hareketinde ordusuyla milleti ile beraber hareket eden bir asker gibi ordusu ile beraber cephede tüm görevlerini belediye araçlarını seferber ederek yapılan hizmetleri birlikte yürüten komutan 7/24 çalışan bir insan ve halkın sevgisini kazanmış bir Belediye Başkanı idi.

Ülkesine milletine bağlı olan bir Belediye Başkanı Vatan ve Perwer bir çocuk komploya kurban edilmemesi gereken bir insan idi

Ceylanpınar ilçesi halen onu arıyor

Halk onu arıyor

Vatandaş onu arıyor

Öksüzler onu arıyor

Yetimler onu arıyor

Çocuklar onu arıyor

Kırsal mahalledeki vatandaşlar onu arıyor bir sosyal medya hesabından çağrı atarak bir çocuğun sesi ile belediye hizmetini onların ayaklarına götüren Abdullah Aksak `ı halk arıyor.

Kısacası vatanperver vatanı için Ak Parti `nin askeri olarak barış pınarında tüm belediye hizmetleri ni Askeriyenin emrine veren bir asker belediye başkanı Abdullah Aksak `ı kimse unutmadı unutmayacak.

Belediye Kapılarını Halka Açan Bir Örnek Belediye Başkanı Olarak işi gücü Ceylanpınar ilçesini en iyi yere getirmek için çalışan bir insan idi Abdullah Aksak …..