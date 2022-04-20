Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit , 4 yaralı

BURSA'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.



Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

BAKAN SOYLU: PATLAMANIN NEDENİ EYP’Lİ SALDIRI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamanın EYP’li saldırı olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum” dedi.



BOZDAĞ’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şehit olan infaz koruma memurunun Cengiz Yiğit olduğunu belirtti. Yiğit’e rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Bozdağ, “Bursa’da infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalamaktır” ifadelerini kullandı.



EYP ELEKTRİK DİREĞİNİN YANINA YERLEŞTİRİLMİŞ



Bursa Valisi Yakup Canbolat, elektrik direğinin yanına yerleştirilen EYP’nin servis otobüsünün geçişi sırasında infilak ettirildiğini değerlendirdiklerini belirterek, “Bugün saat 07.40 gibi elim bir saldırı yaşadık. Ceza infaz koruma memurlarımızı taşıyan cezaevi aracımız buradan geçerken ileride sizlerin de gördüğü elektrik direğinin dibine el yapımı patlayıcı EYP dediğimiz bir patlayıcı döşenmiş. Uzaktan kumandayla yönetildiğini değerlendirdiğimiz bir patlayıcı. Araç geçerken patlatılmış ve maalesef araçtaki bir tane ceza infaz koruma memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var. Onun dışında iki yaralımız taburcu edildi. Diğer yaralı memur arkadaşlarımız da hastaneye götürülmüştü onlarda da bir sorun gözükmüyor şükürler olsun” diye konuştu.



Saldırının faillerinin belli olup olmadığı yönündeki soruya Vali Canpolat, “Şu an elimizde net bilgi yok olduğu zaman açıklarız" yanıtını verdi.



GEÇİCİ GÖREVLE GELMİŞ



Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Cengiz Yiğit’in Gemlik’ten geçici görevli Bursa’ya geldiği belirtildi. Yiğit için bugün adliye önünde tören düzenleneceği, ardından da toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı’ya uğurlanacağı bildirildi.



YARALILARDAN 1’NİN DURUMU AĞIR



Bu arada saldırı sırasında servis otobüsünde 30 personelin olduğu bildirildi. Patlamada yaralanan 4 kişiden Ruhan Erdem, Osman Avcıbaş ve İbrahim Tanır’ın Bursa Şehir Hastanesi’ne, Sadık Özkul ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Yaralılardan Ruhan Erdem’in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.



BAKANLAR KENTE GELİYOR



Bu arada saldırının ardından İçişleri Bakanı Soylu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kente gelmek için yola çıktıkları bildirildi.

PATLAYICIYI ÇALILAR ARASINDAKİ DİREĞİN DİBİNE YERLEŞTİRMİŞLER



Bursa’da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in şehit olduğu, 4 personelin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik saldırıda patlayıcının çalıların arasındaki direğin dibine yerleştirildiği tespit edildi. Patlamanın şiddetiyle elektrik direğinin hasar gördüğü, çalıların da yerinden söküldüğü görüldü. Bu arada, 3 çocuk babası şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in evine Türk bayrağı asıldı.

BAKANLAR BURSA'DA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in şehit olduğu, 4 personelin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik EYP'li saldırının ardından Bursa'ya geldi. Bakanlar Soylu ve Bozdağ'a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın da aralarında bulunduğu heyet eşlik etti. Bakanlar, patlamada hasar gören otobüsü inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.